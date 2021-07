Wpolityce.pl: Tajemnicza zapowiedź Borysa Budki

Według doniesień portalu wpolityce.pl, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka po obradach prezydium zarządu partii zapowiedział swój „autorski scenariusz” przygotowany „w porozumieniu z przewodniczącym Donaldem Tuskiem” - poinformował portal wpolityce.pl. Borys Budka ma go przedstawić na jutrzejszym posiedzeniu Rady Krajowej PO.

„To będzie ważny dzień dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej i dla całej opozycji” — powiedział Borys Budka cytowany przez portal.



„Jutro o 8.30 zarząd przygotowujący Radę Krajową, Rada Krajowa o 10, z udziałem honorowego przewodniczącego Donalda Tuska. Dosyć interesujące wydarzenie, które zmienia nieco polską perspektywę, polską politykę” — mówił.



Pytany, czy rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii, odpowiedział wymijająco. „Tu będą same pozytywne scenariusze” — oświadczył.



Jak informuje portal Budka poinformował, że „jutro będzie zaprezentowany przeze mnie jako przewodniczącego Platformy konkretny scenariusz. – Na razie przedstawiłem go rozszerzonemu prezydium zarządu Platformy, jutro przedstawiam go zarządowi Platformy. To mój autorski scenariusz, w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki – zapowiedział.



Przewodniczący PO stweirdził, „że jutro wiele osób, sympatyków Platformy będzie z tych nowych faktów bardzo zadowolonych” — informuje wpolityce.pl.



