„Inna Europa jest możliwa” – Santiago Abascal o deklaracji europejskiej centroprawicy

„Konferencja o przyszłości Europy – której konkluzje już są spisane – stanowi bezpośrednie zagrożenie dla oryginalnego projektu europejskiego” i ma „narzucić model społeczny coraz odleglejszy od zasad i wartości ukształtowanych przez chrześcijańskie korzenie i historię Europy” – ostrzega Santiago Abascal, lider hiszpańskiej partii VOX, jednego z sygnatariuszy deklaracji europejskiej centroprawicy. Ale, jak zapewnia „inna Europa jest możliwa”.

Abascal podkreślił, że Konferencja o przyszłości Europy ma na celu „wbrew faktycznej woli europejskich narodów” narzucić „nowy traktat, rozszerzający kompetencje Unii kosztem naszych państw”.



– Dlatego trzeba, by partie i siły broniące suwerenności narodów Europy wyraziły sprzeciw wobec tego procesu kreowanego poza naszymi parlamentami – wskazał hiszpański polityk.



– I nie tylko to. Musimy pokazać, że istnieje alternatywa. Że inna Europa jest możliwa. Nie chcemy Europy federalnej, w której wszystkie decyzje podejmuje się w Brukseli. Musimy pokazać, że miliony Europejczyków szanują, doceniają i chcą zachować, jako coś dobrego, że są zdecydowani bronić suwerenności naszych narodów i parlamentów, naszych rządów i naszych sędziów. Pluralizmu i różnorodności naszych narodów – mówił lider VOX.



Jak wyjaśnił Santiago Abascal, sygnatariusze dokumentu deklarują także, że „nasze granice (zewnętrzne UE – red.) powinny stać się murem nie do przebycia dla tych, którzy przekraczają je nielegalnie lub też nie mają zamiaru zintegrować się z nami i uszanować zachodniej cywilizacji”. – Że nie może być wolności bez bezpieczeństwa i bez sprawiedliwości. I że mocno wierzymy w osobę, w rodzinę, w życie oraz swobodę idei i myśli – podkreślił.

