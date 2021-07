„Alarm!”. UFO – sekretna prawda czy mistyfikacja?

Temat UFO od dawna wywołuje skrajne emocje. Jedni wierzą w istnienie obcych cywilizacji, inni podchodzą do sprawy sceptycznie. 2 lipca obchodzimy Światowy Dzień UFO. Czy tak naprawdę mamy co świętować? Czy obce cywilizacje istnieją? A może jednak jesteśmy sami we wszechświecie? – Grono sceptyków, głównie ze strony nauki ma twarde stanowisko, ale myślę, że ta moda się nie znudzi – ocenił w programie „Alarm!” Damian Trela, autor książek o UFO.

