Prof. Grosse o deklaracji europejskiej centroprawicy: Wpisuje się w oczekiwania wyborców

Deklaracja europejskiej centroprawicy to zdecydowane poparcie integracji europejskiej, a zarazem objaw zaniepokojenia ofensywą ideową środowisk lewicowych oraz tendencjami przemiany UE w kierunku superpaństwa – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info prof. Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Dzisiejsza deklaracja podobnie jak, szerzej rzecz ujmując, współpraca pomiędzy partiami konserwatywnymi z różnych państw członkowskich, zarówno z Europy Środkowej, Europy Zachodniej jak i Europy Południowej, ma tak naprawdę trzy cele – stwierdza nasz rozmówca.



– Po pierwsze zdecydowanie opowiedzieć się za integracją europejską. Nie jest to deklaracja, jakby to być może niektórzy chcieli widzieć, eurosceptyków, ale raczej polityków którzy mają jak najbardziej proeuropejskie nastawienie. Po drugie dokument ten świadczy o zaniepokojeniu ofensywą ideową środowisk lewicowych, które próbują narzucić swoje poglądy wszystkim pozostałym formacjom politycznym mającym nieco inną optykę na ideologię polityczną. Po trzecie, wynika ona z głębokiego zaniepokojenia tendencjami o charakterze ustrojowym czyli przemianami UE w kierunku superpaństwa, silnej centralizacji zarządzania, która się odbywa niejednokrotnie kosztem kompetencji przyznanych przez traktaty państwom narodowym – wyjaśnia politolog.



Zdaniem prof. Tomasza Grosse „to co proponują sygnatariusze tej deklaracji, to zmiana trajektorii procesów integracyjnych tak, żeby w większym stopniu chronić narodowe kompetencje i narodowe demokracje przed presją instytucji europejskich: z jednej strony ideologiczną a z drugiej centralizacyjną”.





Nadmierna centralizacja jest groźna dla UE

Próba politycznej kontrofensywy konserwatywnej prawicy

– W moim przekonaniu to jest wynik troski o to, by nadmierna ideologizacja i centralizacja procesów integracyjnych, z którą mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, nie zakończyła się tragicznie dla UE. Dlatego, że ona wywołuje tendencje dezintegracyjne, w tym wzrost rozczarowania– tłumaczy nasz ekspert. Wskazuje przy tym, że „paradoksalnie centralizacja wcale nie ułatwia rozwiązywania problemów, czego najlepszym dowodem jest choćby kwestia, a zamiast tego tworzy nowe problemy, czego przejawem jest spór o wartości europejskie”.– Ugrupowania prawicowo-konserwatywne są od wielu miesięcy spychane na margines, a niekiedy wręcz wykluczane poza debatę o przyszłości UE. Deklaracja stanowi próbę odzyskania inicjatywy i podjęcia pewnej kontrofensywy politycznej po to, żeby głos tych ugrupowań został wzięty pod uwagę i nie był wykluczany z debaty, pod hasłem, że są to opinie środowisk eurosceptycznych, populistycznych, łamiących praworządność – stwierdza rozmówca naszego portalu.– Czy tasię powiedzie? Na takie pytanie oczywiście trudno odpowiedzieć. Niemniej te wszystkie siły mają do wyboru albo kontestować UE podążając nawet ścieżką brytyjskich konserwatystów czyli nawoływać do opuszczenia UE, albo podjąć tę próbę zmiany integracji w taki sposób, żeby również wyborcy o konserwatywnych poglądach mogli cieszyć się z bycia w UE. Dlatego ta próba zatrzymania trendów, które owi politycy uznają za negatywne, moim zdaniem jest jak najbardziej proeuropejska. Niezależnie od tego, czy ona się zakończy większym lub mniejszym powodzeniem, czy porażką, to należy odczytywać ją raczej jako coś pozytywnego, a nie coś, co prowadzi do dezintegracji czyli np. opuszczenia UE przez niektóre państwa. Jest pewien potencjał zmiany kryjący się za tą deklaracją – stwierdza politolog.

Zdaniem rozmówcy portalu tvp.info „jest sprawą otwartą” czy „środowiska liberalne i lewice odczytają ten sygnał jako zaproszenie do dyskusji, czy też będą chciały odpowiedzieć pewną agresją na tę inicjatywę”. – Jeśli chodzi o scenę polską, to spodziewam się, że opozycja przyjmie tę deklarację bardzo krytycznie i nie będzie chciała odczytać pozytywnych intencji sygnatariuszy – zaznacza naukowiec.





Właściwy sygnał w stronę wyborców Zjednoczonej Prawicy

Stosunek do Rosji

Natomiast, jak dodaje, deklaracja powinna się spotkać z dobrym przyjęciem ze strony „zapleczaczyli wyborców konserwatywnych i prawicowych”. – Badania sondażowe pokazują wyraźnie, że większość tych wyborców jest proeuropejska, ale oczekuje Europy, która będzie bardziej demokratyczna, bardziej tolerancyjna i zdecentralizowana, pozostawiająca wspólnotom narodowym prawo do ich tożsamości, tradycji, kultury, a także subsydiarna, a więc pomagająca tam gdzie jest potrzeba, ale jednocześnie pozostawiająca możliwość wspólnotom narodowym rządzenia zgodnie z kompetencjami wynikającymi z traktatów europejskich. Deklaracja idzie właśnie w tym kierunku. To powinno spotkać się z aprobatą wyborców prawicowych i konserwatywnych, a tym samym może odbudować ich zaufanie do Europy – wskazuje prof. Grosse.Pytany o to, czy podpisanie wspólnego dokumentu ze środowiskami, z których część postrzegana jest jako przychylna Moskwie, nie będzie pretekstem do oskarżeń o prorosyjskość politolog przyznaje, że „istnieje takie ryzyko”, jednak przypomina, że również w pozostałych frakcjach europejskich „istnieje głęboka dyskusja na ten temat, niekiedy pełna rozbieżności jeśli chodzi o stosunek do Rosji”.– Niemniej to im nie przeszkadza podejmować w innych tematach współpracy. Poza tymprzyjaźni się z politykami z różnych krajów i z różnych formacji partyjnych, zarówno tych prawicowych, liberalnych, jak i lewicowych. Tutaj nie ma reguły – wskazuje.Rozmówca portalu tvp.info podkreśla też, że deklaracja europejskiej centroprawicy „nie dotyczy polityki poszczególnych partii wobec Rosji”. – Nie ma tam ani jednego słowa na ten temat. Skądinąd wiemy zresztą, że te partie bardzo się różnią jeśli chodzi o stosunek do Putina, do prowadzonej przez niego polityki międzynarodowej – zaznacza.