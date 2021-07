Jachowicz: Deklaracja to domaganie się, żeby UE wróciła do korzeni [WIDEO]

Bez etyczności, głęboko zakorzenionej w kulturze, cywilizacji europejskiej nie można będzie zbudować niczego zdrowego, co widać po tendencjach, jakie teraz prezentuje Unia Europejska – ocenił w TVP Info red. Jerzy Jachowicz („Tygodnik Sieci”), komentując podpisanie wspólnej deklaracji europejskich partii centroprawicowych. Zwrócił przy tym uwagę na słowa Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli UE, że „filozofia chrześcijańska to podstawa”.

– Ja odczytuję tę deklarację, że to próba zawrócenia Unii Europejskiej ze ścieżki, która bez dyskusji prowadzi ją ku destrukcji – mówiła w programie „Gość Wiadomości” red. Katarzyna Gójska („Tygodnik Sieci”).



– Wizja superpaństwa, narzucana zresztą siłą większości krajom, wizja unifikacji kulturalnej w myśl standardów liberalnych, odbieranie ogromnej liczbie obywateli UE swojej tożsamości to jest ścieżka, która prowadzi do końca Unii Europejskiej. Ten projekt superpaństwa nie ma szans na powodzenie – oceniła.



Deklaracja – jak poinformowała w komunikacie Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – została podpisana w piątek przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.





Celem głęboka reforma UE

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reformapoprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co – według sygnatariuszy – jest konsekwencją „reinterpretacji treści Traktatów”.„Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie – obok istniejącej zasady przyznania – zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach.. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów” – wskazano w deklaracji.Ponadto w deklaracji wśród kluczowych wyzwań wymieniono zahamowanie negatywnych trendów demograficznych, a rodzinę uznano za podstawową komórkę narodów.W komunikacie EKR poinformowano, że we wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu, która będzie kontynuacją ogłoszonej dziś inicjatywy.