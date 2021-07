Co zawiera deklaracja europejskiej centroprawicy?

- Nie chcemy rewolucji proponowanej przez UE. Uważamy ją za przedsięwzięcie, które, jak wszystkie tego typu zamysły w historii świata, przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęść, a przede wszystkim radyklane ograniczenie wolności - powiedział dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński. Liderzy europejskich partii centroprawicowych podpisali dziś deklarację, w której przekonują, że UE potrzebuje głębokiej reformy, gdyż zamiast chronić Europę staje się źródeł problemów. Co zawiera tekst deklaracji?

Jak poinformowała w komunikacie Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Deklarację podpisali: prezesa PiS Jarosław Kaczyński, przewodnicząca Braci Włochów Giorgia Meloni, przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascal, przewodniczący Fideszu Viktor Orban, przewodniczący Ligi Matteo Salvinii, przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.





Co zawiera Deklaracja w Sprawie Przyszłości Europy?

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jestPonadto w deklaracji jest mowa o spadku zaufania obywateli państw członkowskich do unijnych instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją „reinterpretacji treści Traktatów”.„Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie - obok istniejącej zasady przyznania - zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach” - czytamy.

„Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są w rezultacie rozstrzygane przez brutalne narzucanie woli silniejszych politycznie podmiotów podmiotom słabszym. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów” - czytamy w deklaracji.



Ponadto w deklaracji wśród kluczowych wyzwań wymieniono zahamowanie negatywnych trendów demograficznych, a rodzinę uznano za podstawową komórkę narodów.



„W krajach członkowskich ciągle istnieje przemożna wola współpracy, a duch wspólnoty i przyjaźni przenika narody i społeczeństwa naszego kontynentu. Są one naszym kapitałem. Unia zreformowana go wykorzysta, Unia odrzucająca reformy ten wielki kapitał zmarnuje” — dodają sygnatariusze deklaracji.



W komunikacie EKR poinformowano, że we wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu, która będzie kontynuacją ogłoszonej dziś inicjatywy.





