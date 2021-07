Deklaracja o przyszłości UE. Przewodnicząca partii Bracia Włosi złożyła podpis

Przewodnicząca partii Bracia Włosi (Fratelli d’Italia) Giorgia Meloni podpisała wspólną deklarację z innymi liderami partii centroprawicowych m.in. VOX w Hiszpanii, Zgromadzenia Narodowego Marine Le Pen we Francji, Fideszu na Węgrzech oraz PiS w Polsce. Jak powiedziała, apel ma źródło we wspólnych wartościach, takich jak m.in. tożsamość, rodzina, wolność edukacyjna, odpowiedzialność. W czasie gdy politycy centroprawicowi składali podpisy, w Strasburgu odbywa się konferencja nt. przyszłości Europy, której uczestnicy zmierzają – jak określiła Meloni – „ku coraz większemu przenoszeniu władzy państw na rzecz biurokratycznego superpaństwa europejskiego, właściwie pozbawionego demokratycznej reprezentacji”.

Konferencja o przyszłości Europy została zainaugurowana w czerwcu podczas specjalnej sesji PE w Strasburgu. Biorą w niej udział europosłowie oraz posłowie do parlamentów krajowych, a także przedstawiciele innych instytucji unijnych i krajów członkowskich. Inicjator konferencji były premier Belgii Guy Verhofstadt chciałby, aby UE funkcjonowała jako Stany Zjednoczone Europy. Meloni, jak i inni sygnatariusze deklaracji, krytykuje taką wizję. Uważa, że Unia Europejska powinna pozostać wspólnotą suwerennych państw członkowskich.



Przewodnicząca partii Bracia Włosi skrytykowała konferencję, ponieważ według niej jest ona „formą nowego eksperymentu, którego celem jest coraz większe przenoszenie władzy państw na rzecz biurokratycznego superpaństwa europejskiego, zasadniczo pozbawionego demokratycznej reprezentacji”.



Meloni – podobnie jak Jarosław Kaczyński – podała w wątpliwość umocowanie konferencji. – W celu uzasadnienia tej propozycji politycznej jako jedynej drogi, aby zreformować Europę, są wzywani rzekomi przedstawiciele mieszkańców i społeczeństwa obywatelskiego. Nie wiadomo jednak, przez kogo są wybierani ani na podstawie jakich kryteriów – powiedziała włoska polityk w wystąpieniu udostępnionym w mediach społecznościowych.



W jej ocenie uczestnicy zwołanej konferencji nt. przyszłości Europy dążą do reformy, która narusza dobro państw członkowskich UE. – Wszyscy zjednoczeni, aby wesprzeć pewien rodzaj jednej scentralizowanej myśli, która zmierza, aby definitywnie osłabić podstawy subsydiarności, pluralizmu, uroczyście usankcjonowane traktatami – oceniła.



W jej opinii również przy pomocy „dyktatury większości” dąży się do „zastąpienia podstawy konsensusu i lojalności między państwami członkowskimi”.

– Aby narzucić globalistyczny i politycznie poprawny plan, atakuje się wszystko to, co nas charakteryzuje i nas definiuje jako osoby ludzkie i narody – tożsamość, rodzinę, granice, wolność edukacyjną, odpowiedzialność – powiedziała przewodnicząca partii Bracia Włosi.



Włoska polityk podkreśliła, że to frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów była „od miesięcy najbardziej aktywna w stawianiu czoła temu nurtowi, organizując konferencje w całej Europie (...) i proponując alternatywną wizję kontynentu”. – Dzisiejszy apel oddaje najgłębszy sens tej pracy. Jestem szczęśliwa, że podpisuję go publicznie – powiedziała Meloni, składając podpis pod deklaracją.





