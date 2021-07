Prof. Krasnodębski: Mówimy o naszej wizji Europy

Mówimy o Europie, o naszej wizji Europy z tym wszystkim, co ją charakteryzuje – powiedział w TVP Info europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski, komentując podpisanie deklaracji ideowej europejskiej centroprawicy.

– Mówimy o naszej wizji Europy z tym wszystkim, co ją charakteryzuje – różnorodnością kulturową, państwami narodowymi, różnymi tradycjami ustrojowymi i politycznymi i też wspólnym dziedzictwem chrześcijańskim, przeszłością historyczną. To, co kultura anihilacji chce odrzucić i na tych gruzach budować nową Europę – stwierdził prof. Krasnodębski.



Prof. Zbigniew Krysiak (SGH), prezes Instytutu Myśli Schumana ocenił w rozmowie z TVP Info, że „deklaracja jest krokiem do budowy nowej frakcji w Parlamencie Europejskim”.





Prof. Krysiak: Trzeba zrobić kapitalny remont UE

– I federalizacja, i centralizacja jest kierunkiem do destrukcji, dlatego w tym procesie trzeba zrobić kapitalny remont Unii Europejskiej, żeby ona nie doprowadziła do destrukcji tej pięknej idei. Robert Schuman mówił, że budowanie relacji musi budować się powoli, nie może iść droga instytucji, ekonomii, lecz z uwzględnianiem jakości i obszarów wolności poszczególnych jej członków, a więc poszczególnych narodów – mówił Krysiak.– Nie ma silnej wspólnoty przy słabych członkach wspólnoty. Nie będzie silnejUnii Europejskiej, jeśli będą słabe gospodarki poszczególnych narodów – dodał prezes Instytutu Myśli Schumana.

Deklaracja – jak poinformowała w komunikacie Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – została podpisana w piątek przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.





Celem głęboka reforma UE

TVP Info, PAP

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reformapoprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co – według sygnatariuszy – jest konsekwencją „reinterpretacji treści Traktatów”.„Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie – obok istniejącej zasady przyznania – zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach.. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów” – wskazano w deklaracji.Ponadto w deklaracji wśród kluczowych wyzwań wymieniono zahamowanie negatywnych trendów demograficznych, a rodzinę uznano za podstawową komórkę narodów.W komunikacie EKR poinformowano, że we wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu, która będzie kontynuacją ogłoszonej dziś inicjatywy.