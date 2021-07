Salvini: Wolność i tożsamość, a nie biurokracja i standaryzacja

W deklaracji podpisanej w piątek przez liderów europejskich partii centro-prawicowych, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podkreślono, że Unia Europejska potrzebuje głębokiej reformy, gdyż dzisiaj zamiast chronić Europę staje się źródeł problemów – wskazała Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. „Liga podpisała Kartę Wartości, aby wyobrazić sobie przyszłość Europy opartą na wolności i tożsamości, a nie na biurokracji i standaryzacji” – napisał na Twitterze lider włoskiej Ligi Matteo Salvini.

„Dokument, podpisany przez partie wchodzące w skład trzech różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, to kolejny krok w kierunku budowania solidnego, powiększonego i alternatywnego sojuszu z nieliberalną lewicą” – podkreślił Salvini.



Deklaracja – jak poinformowała w komunikacie Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – została podpisana w piątek przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii.





Celem głęboka reforma UE

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TT, PAP

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reformapoprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co – według sygnatariuszy – jest konsekwencją „reinterpretacji treści Traktatów”.„Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie – obok istniejącej zasady przyznania – zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach.. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów” – wskazano w deklaracji.Ponadto w deklaracji wśród kluczowych wyzwań wymieniono zahamowanie negatywnych trendów demograficznych, a rodzinę uznano za podstawową komórkę narodów.W komunikacie EKR poinformowano, że we wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu, która będzie kontynuacją ogłoszonej dziś inicjatywy.