Marine Le Pen: Rusza sojusz europejskich patriotów

Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen podpisała deklarację w sprawie przyszłości Europy, którą poparło ponad 10 prawicowych europejskich partii, w tym PiS. „Cieszymy się, że możemy podpisać deklarację sporządzoną wspólnie z Matteo Salvinim, Viktorem Orbanem, Jarosławem Kaczyńskim, Santiago Abascalem, Giorgią Meloni, Tomem Van Griekenem i innymi europejskimi przywódcami. Rusza sojusz europejskich patriotów!” – napisała na Twitterze.

Autorzy tekstu uznali, że Unia Europejska potrzebuje głębokiej reformy, aby szanować tradycje i wartości narodów europejskich. – Podpisanie deklaracji jest pierwszym krokiem do utworzenia partii patriotów w Europarlamencie – oceniła Le Pen.



Francuska polityk udostępniła w mediach społecznościowych tekst deklaracji o przyszłości Europy oraz nagranie, w którym mówiła, że to reakcja na antydemokratyczny dryf unijnych instytucji. Le Pen zarzuciła Unii narzucanie liberalnej ideologii, federalizmu i biurokracji oraz zagrażanie suwerenności państw członkowskich.





Le Pen: Możliwa inna Europa

�� Heureuse de signer la déclaration rédigée en commun avec Matteo Salvini, Viktor Orban, Jaroslaw Kaczynski, Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Tom Van Grieken et d’autres leaders européens.



Le rassemblement des patriotes européens est lancé ! ⤵️https://t.co/493MnxbGZ9 pic.twitter.com/geLXTD1Xsr — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 2, 2021

📹 Le rassemblement des patriotes européens est lancé : avec les partis patriotes les plus influents du continent, nous posons la première pierre d’une grande alliance au Parlement européen.



✍🏻 Notre déclaration commune : https://t.co/stCBQhqxPb pic.twitter.com/GeoLZBo0m3 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 2, 2021

źródło: IAR, TT

– W obliczu niepowodzeń i porażek Unii Europejskiej możliwa jest inna Europa. To Europa ludów, wolnych narodów i tradycji, wpisująca się wielowiekową historię – powiedziała Le Pen.Liderka Zjednoczenia Narodowego przekonywała, że celem deklaracji o przyszłości Europy jest rozpoczęcie współpracy między europejskimi patriotami, między innymi z Polski. –. Skorzystają na tym nasze narody, które będą bardziej zamożne i bezpieczne, i nawiążą do swoich historycznych przeznaczeń. Każdy będzie znów mógł być dumny z narodowych barw – oświadczyła.Zjednoczenie Narodowe jest jedną z głównych formacji tworzących grupę „Tożsamość i Demokracja” w Parlamencie Europejskim. Do grupy tej należy także włoska partia Liga. Jej lider Matteo Salvini jest jednym z sygnatariuszy deklaracji prawicowych partii w sprawie przyszłości Europy.