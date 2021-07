Ukraina: Flota Czarnomorska obserwuje natowskie manewry Sea Breeze

NATO i Ukraina prowadzą na obszarze Morza Czarnego manewry Sea Breeze 21. To największa edycja w historii tych ćwiczeń, które odbywają się od 1997 roku. Tym razem bierze w nich udział 5 tys. żołnierzy z 17 krajów NATO i partnerów Sojuszu, 40 samoloty, 32 okręty i 18 jednostek do zadań specjalnych. Potrwają one do 10 lipca. Manewrom wszelkimi sposobami próbuje przeciwdziałać Rosja – poinformował w piątek ukraiński wywiad wojskowy. Dodano, że kraj ten skierował na morze prawie wszystkie okręty Floty Czarnomorskiej.

W poniedziałek w Odessie na południu Ukrainy rozpoczęły się międzynarodowe manewry wojskowe Sea Breeze 2021. Wśród uczestników jest też Polska.



Według Głównego Zarządu Wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy „Rosja próbuje przeciwdziałać manewrom Sea Breeze 2021 wszystkimi możliwymi sposobami”. Wywiad podał w komunikacie, że w celu obserwacji manewrów Rosja skierowała na morze prawie wszystkie okręty Floty Czarnomorskiej.



– Te działania są spowodowane strachem kraju-agresora przed utratą swojej dominującej roli na północy Morza Czarnego – powiedział w telewizji Dom przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Wadym Skibicki.



– Wywiad wojskowy Ukrainy odnotowuje, że od 2015 roju Rosja zaczęła szybko zwiększać swój wojskowy komponent na okupowanym Krymie. I kiedy odbywają się międzynarodowe wojskowe manewry morskie, Rosja opracowuje różne sposoby i metody rażenia tych grup, które tworzą się na Morzu Czarnym. Jednak wspólnota międzynarodowa demonstruje swoją solidarność z Ukrainą i dokłada wspólnych starań w ramach zagwarantowania bezpieczeństwa w naszym regionie. Rosja tego naprawdę się boi – ocenił.



Skibicki dodał, że Rosja próbuje zademonstrować, że jest gotowa do obrony swoich interesów przy wykorzystaniu siły militarnej. – Ale Rosji wyraźnie nie wystarcza sił i zasobów na Morzu Czarnym – stwierdził przedstawiciel ukraińskiego wywiadu.

