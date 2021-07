„Antydyskryminacja” LGBT na UJ. Organizacje prorodzinne proszą o informację publiczną

Grupa organizacji prorodzinnych wystosowała do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego list otwarty z prośbą o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej zasad i kosztów realizowania w uczelni agendy gender i LGBT. Poniżej publikujemy całą treść listu.

„Warszawa, 29-06-2021



Szanowny Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego



Pan prof. dr hab. Jacek Popiel



Głęboko poruszeni wymianą wypowiedzi z końca czerwca 2021 r. pomiędzy Małopolską Kurator Oświaty – Panią Barbarą Nowak, a władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Ministrem Edukacji i Nauki – Panem prof. Przemysławem Czarnkiem, które dotykają bardzo ważnych i aktualnych problemów w obszarze nauki polskiej, w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako reprezentanci polskiego społeczeństwa, którym leży na sercu przyszłość polskiej nauki, rodziców zatroskanych o własne dzieci, podatników, którzy polskie uczelnie wyższe finansują, oraz ekspertów od lat zajmujących się zagadnieniami rodziny oraz współczesnych ideologii, w tym neomarksizmu – który jest ważną kwestią w tej dyskusji, pragniemy zabrać głos w prowadzonej wymianie poglądów i poprosić o udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania, deklarując jednocześnie swój osobisty szacunek dla każdej osoby ludzkiej.



Prosimy o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej poniższych informacji.:



1) Ile rocznie kosztuje utrzymanie »Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ« zatrudniającego aktualnie 8 osób, opartego o standardy »antydyskryminacyjne« i przeciwstawianie sobie grup z definicji »słabszych« oraz »dominujących« (a więc na neomarksistowskim podziale klasowym)? Z jakich źródeł jest finansowany ten dział i współorganizowane przez niego akcje, jak np. »Wsparcie dla osób transpłciowych/niebinarnych«, »16 dni akcji przemocy ze względu na płeć«? Jaki % rocznego budżetu UJ stanowią powyższe wydatki?

#wieszwiecej Polub nas





4) W jaki sposób subiektywna autoidentyfikacja płciowa i seksualna łączy się bezpośrednio z procesem zdobywania wiedzy na UJ i dlaczego te grupy są wyróżniane na tle ogółu społeczności studenckiej (program »Wsparcie dla osób transpłciowych/niebinarnych«), np. dlaczego Dział Bezpieczeństwa wypracował »możliwość posługiwania się danymi docelowymi (wybranymi) dla osób transpłciowych i niebinarnych w niektórych usługach sieciowych oferowanych przez uczelnię«?



5) Jak rozumiana jest mowa nienawiści oraz dyskryminacja wobec »osób LGBT+«? A zwłaszcza, czy okazywanie osobistego szacunku, ale optowanie – w tym ze względów umotywowanych religijnie – za ciągłością demograficzną Polski oraz porządkiem społecznym i prawnym, niemożliwym bez istnienia naturalnej rodziny i małżeństwa heteroseksualnego oraz płci biologicznej, jest wg Państwa dyskryminacją takich osób? Czy cytowanie danych naukowych uświadamiających ryzyka stylu życia osób identyfikujących się jako LGBT+ jest zdaniem Państwa przejawem dyskryminacji?

2) Jakie inne komórki o charakterze równościowym działają w ramach UJ, np. zespoły, komisje i jakimi budżetami dysponują? Które wydziały realizują przedmioty lub programyi w oparciu o jakie programy? Jakie są ich roczne koszty?3) Jakie przygotowanie i doświadczenie naukowe mają osoby opracowujące program »Bezpieczni UJ«, na bazie jakich ekspertyz naukowych on powstał? Czy jest realizowany obowiązkowo (dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych)? Kto zrecenzował naukowo polecaną w ramach programu lekturę: »Opracowanie merytoryczne na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli i nauczycielek szkół wyższych« – opracowaną w 2017 na zlecenie Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów Katarzyny Jurzak – która zawiera »antydyskryminacyjne« sformułowania.

6) Prosimy o przedstawienie raportów naukowych, które stanowią podstawę podejmowanych przez Państwa działań, a które wykazują, że płeć biologiczna przestała istnieć, a subiektywna autoidentyfikacja lub poczucie tożsamości (jakiekolwiek, także pozapłciowe) jest w stanie zmienić obiektywną rzeczywistość.



7) Prosimy o przedstawienie raportów naukowych, będących zapewne podstawą świadczenia pomocy na UJ dla osób identyfikujących się jako LGBT+, które wykazują na podstawie badań, że homoseksualizm i transseksualizm są wrodzone, niezmienne, a osoby te nie różnią się od pozostałych członków społeczeństwa w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz trwałością i jakością związków, w tym seksualnych. Czy tego typu kompleksowa wiedza jest udostępniana na Państwa uczelni w »antydyskryminacyjnych« materiałach, podczas szkoleń itp.? Jeśli nie – to w jaki sposób przeciwdziałacie Państwo stwarzaniu fałszywego poczucia bezpieczeństwa u takich osób, powstałemu w wyniku ignorowania dostępnych danych naukowych?



8) W jaki sposób Państwo zapobiegacie wzrostowi liczby osób identyfikujących się jako LGBT+ oraz lawinowemu wzrostowi zaburzeń tożsamości płci obserwowanym w wielu krajach na świecie, zwłaszcza wśród osób młodych, bez zapewnienia kompleksowej, wyżej wymienionej wiedzy o tych zjawiskach, opartej o istniejące badania?



9) Prosimy o przedstawienie planów »Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ«, a w szczególności, czy UJ zamierza: wprowadzić obowiązkowy język neutralny płciowo, osoby »identyfikujące się inaczej« dopuszczać do zawodów sportowych i przestrzeni publicznych (szatni, toalet, pryszniców itp.) przewidzianych dla określonej płci biologicznej, wprowadzić obowiązkowe feminatywy oraz inne modyfikacje nazewnictwa osób, zastosować obowiązkowe parytety w zakresie liczby pracowników z określonej mniejszości, wprowadzić kary finansowe i administracyjne za poglądy przewidziane w pkt.5. Czy w najbliższym czasie przewidziane jest w ankietach UJ rozszerzenie listy tzw. identyfikacji płciowych, skoro wymienia się ich na świecie maks. ok.250? Dlaczego w ankiecie projektu »Bezpieczni UJ« wybrano tylko kilka »płci«?



Przeczytaj także: LGBT kontra prof. Budzyńska. Wznowiono dochodzenie ws. fabrykowania dowodów



10) W jakim zakresie struktury UJ zajmują się rodziną naturalną, a także zagrożeniami ze strony nowożytnych ideologii, w tym ideologii gender i neomarksizmu, przestrzegając reguł pluralizmu i wolności debaty naukowej? Jakie osobne katedry, granty i programy badawcze są poświęcone tej tematyce? Jakim budżetem dysponują?

11) Czy wiadomo, jaki procent wykładowców UJ przedstawia studentom naukowe poglądy konserwatywne, w tym w wyżej wymienionych w pkt. 10 strukturach i projektach - skoro na polskich uczelniach wg statystyk dominują osoby o światopoglądzie lewicowym? Ile odbyło się w ramach UJ w ciągu minionych 2 lat debat akademickich z udziałem naukowców, organizacji i ekspertów o profilu konserwatywnym, w tym, ile tematów dotyczyło takich zagadnień, jak: pro-life, rodzina naturalna, ryzyka swobody seksualnej, zagrożenia ze strony nowożytnych ideologii itp.? W jaki sposób UJ przestrzega tu art.25 ust.2 oraz art.73 Konstytucji RP? Czy zamierza osoby konserwatywne włączyć do katalogu grup »słabszych«?



12) W jaki sposób zapobiegacie Państwo ryzyku negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych przygodnego seksu i rozwiązłości studentów UJ, które mogą powstać w wyniku popularyzacji w materiałach Działu Bezpieczeństwa…UJ »zgody na seks« bez istotnych informacji dotyczących udowodnionej szkodliwości przygodnego seksu, zmienności i wielości partnerów oraz bez promowania wartości małżeństwa i jego ochrony prawnej? W jaki sposób odnośny dział UJ przestrzega w tym zakresie art.18 Konstytucji RP?



13) Czy wobec faktu, że partnerem Działu Bezpieczeństwa… UJ w ramach projektu „Bezpieczny student UJ” jest lewicowa i feministyczna organizacja Fundacja Autonomia - popierająca Queerowy Maj czy Paradę Równości - Uniwersytet Jagielloński jest w równym stopniu otwarty na współpracę z organizacjami konserwatywnymi i wykorzystanie ich materiałów i szkoleń w wyżej omówionych obszarach, w tym zagrożeń dot. wszechstronnego bezpieczeństwa studentów i pracowników UJ? – co niniejszym oferujemy.



Zobacz też: Demonstracja w obronie abpa Jędraszewskiego. „Okażmy nasze poparcie”



14) Ile - od 31 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2020 r. [z podziałem na lata] - Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz - od 1.01.2020 r.- Dział ds. Bezpieczeństwa przyjął zgłoszeń ws. gróźb karalnych, przykładów nękania (z podziałem na przedmiot dyskryminacji – tj. na tle płci biologicznej, »niebinarności płciowej«, homoseksualizmu, wyznania, konkretnie chrześcijaństwa itp.)? Ile na podstawie tych zgłoszeń Pełnomocnik oraz Dział skierował wniosków do właściwego prorektora o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, kroków dyscyplinarnych, zgłoszeń na policję?



Z poważaniem



grupa organizacji prorodzinnych”



List poparły: Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”, Centrum Życia i Rodziny, Instytut Rozwoju Społecznego Fundacja Nowa Optyka oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci