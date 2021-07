Polski Bon Turystyczny. Do 1 lipca rodzice aktywowali ich ponad 2 miliony

W programie Polski Bon Turystyczny, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi oraz branży turystycznej, zarezerwowano łącznie 4 miliardy złotych. Środki te są przekazywane na pokrycie kosztów wypoczynku oraz wycieczek dla rodzin z dziećmi i trafiają bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy przyłączyli się do programu, tj. dokonali rejestracji w bazie podmiotów turystycznych realizujących płatności bonami. Do tej pory Polacy pobrali już ponad 2 mln bonów o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rodziny, które nie zrealizowały jeszcze bonu, mogą to zrobić do 31 marca 2022 r. Aby z niego skorzystać, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Bon w formie unikatowego 16-cyfrowego numeru przesyłany jest na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Następnie przy płatności za zarezerwowany nocleg lub imprezę turystyczną należy podać właśnie ten numer.





Jeden bon na każde dziecko

Lista dostępnych obiektów

źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Bonem możnaaż do wykorzystania przysługującej kwoty. Każdemu dziecku, które nie ukończyło 18. roku życia, przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Natomiast dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do świadczenia podstawowego o wartości 500 zł oraz świadczenia dodatkowego również takiej wysokości, czyli łącznie 1000 zł.Lista dostępnych obiektów oferujących możliwości realizacji bonu widnieje na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej i jest na bieżąco aktualizowana. W programie Polski Bon Turystyczny uczestniczy już ponad 25 tysięcy podmiotów z całego kraju i nadal dołączają do niego kolejne – poinformowano w komunikacie.