Euro 2020: Giorgio Chiellini liczy na „ostatni taniec”

Dla kapitana reprezentacji Włoch piątkowy mecz z Belgią będzie miał szczególne znaczenie. Giorgio Chiellini wrócił do zdrowia po kontuzji i według włoskich mediów wskoczy do podstawowego składu. Stoper kilkanaście godzin temu... oficjalnie znalazł się na bezrobociu i na Euro 2020 może zaliczyć ostatnie występy w długiej karierze, która wciąż nie doczekała się spełnienia na poziomie międzynarodowym.

Jego nazwisko stało się ostatnio synonimem kontuzji. Przez ostatnie dwa lata na poziomie klubowym zaliczył zaledwie 29 występów - to mniej niż połowa wszystkich kolejek w pojedynczym sezonie ligowym. Wiosną 2021 roku wrócił jednak na wysokie obroty. Odzyskał miejsce w wyjściowym składzie Juventusu, gdzie wyróżnił się w kluczowych meczach na ostatniej prostej.



Klub rzutem na taśmę finiszował na czwartym miejscu. Z jednej strony po bezprecedensowych dziewięciu ligowych triumfach z rzędu było to sporego kalibru rozczarowanie, z drugiej udało się uratować udział w Lidze Mistrzów. Kontrakt Chielliniego dobiegał końca i wydawało się, że klubowi działacze nie będą specjalnie naciskać na jego przedłużenie.



Wtedy jednak nowym trenerem został Massimiliano Allegri. Dla szkoleniowca to powrót do Turynu po dwóch latach przerwy. Według włoskich mediów jedną z pierwszych decyzji było nakłonienie Chielliniego na pozostanie, co nie było zresztą specjalnie trudne. Sam Giorgio postawił sprawę jasno – jeśli nie kolejny sezon z Juventusem, to możliwy jest koniec kariery, choć włoskie gazety spekulowały o ewentualnych występach w amerykańskiej lidze MLS.





Turyńskie BBC

Od lewej: Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini, czyli tercet BBC w komplecie (fot. Getty)

Chiellini w Turynie gra nieprzerwanie od 2005 roku. Z klubem był na dobre i na złe – przetrwał nawet karną degradację do Serie B. Między innymi ze względu na przywiązanie do klubowych barw został nazwany „”, tworząc przez kilka sezonów ekskluzywny klub z, który od pierwszych liter ich nazwisk został nawet nazwany BBC.Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zmieniające się futbolowe realia niezbyt sprzyjają takim zawodnikom jak Chiellini. Włoch to dyskretny brutal, a wiele jego zachowań nie wytrzymuje zderzenia z erą weryfikacji wideo (). Widać to było nawet na– w drugim meczu ze Szwajcarią (3:0) strzelił gola na 1:0, którego sędzia pierwotnie uznał, ale powtórki pokazały, że ewidentnie pomagał sobie ręką.

Gorsze momenty zdarzały mu się również w lidze. Po uderzeniu ręką w twarz rywala sędzia pierwotnie nie podyktował rzutu karnego w meczu z Napoli, ale weryfikacja wideo nie zostawiła wątpliwości. Ten błąd przesądził o kosztownej porażce Juventusu 0:1 i skomplikował ligowy sezon na ostatniej prostej.



Chiellini to jednak urodzony lider, który uwielbia wyzwania. Jeśli piątkowy mecz rozpocznie w podstawowym składzie, to znów będzie mierzył się z potężnym Romelu Lukaku. W lidze potrafił zatrzymać Belga efektownym wślizgiem. Wyłączył go z gry także na poprzednich mistrzostwach Europy – Włosi wygrali mecz w grupie 2:0, a bezradny napastnik został zmieniony w drugiej połowie.



Przystępując do piątkowego spotkania Chiellini znajdzie się w wyjątkowym klubie... bezrobotnych. Jego kontrakt wygasł 30 czerwca i wciąż nie został przedłużony. Co ciekawe w podobnej sytuacji jest bramkarz reprezentacji Włoch – Gianluigi Donnarumma, który jest blisko przenosin do Paris Saint-Germain.





Obrońca, który umie liczyć

Krew, pot i łzy to z pewnością hasło bliskie sercu Chielliniego (fot. Getty)

36-letniego kapitana reprezentacji Włoch w futbolowym świecie wyróżnia również podejście do edukacji. W trakcie kariery. W 2010 roku zaczął od licencjatu na temat... modelu biznesowego Juventusu, a magistrem został siedem lat później.Chiellini inwestuje także w nowe biznesy.poinformował, że zaufał start-upowi Ludi Therapeutics – to biotechnologiczna firma, która pracuje nad specyfikiem pozwalającym na szybszy powrót do zdrowia po urazach mięśniowych. Włoch doskonale zna te problemy z autopsji – kolejną kontuzję tego typu złapał podczas Euro 2020, jednak doświadczenie nauczyło go, by ograniczać ryzyko i szybko prosić o zmianę.

Tegoroczne mistrzostwa Europy mogą być ostatnią wielką imprezą weterana, który w narodowych barwach pozostaje niespełniony. Nie wygrał z Italią żadnej wielkiej imprezy – w 2006 roku zabrakło go w składzie zespołu, który sięgnął po złoto mundialu. W 2012 roku na własną prośbę zagrał w finale mistrzostw Europy, mimo kontuzji.



Nie była to dobra decyzja – po jego błędzie Hiszpanie objęli prowadzenie, a Chiellini z powodu odnowionego urazu i tak został zmieniony jeszcze w pierwszej połowie. W bogatym dorobku obrońcy są inne międzynarodowe trofea, ale na poziomie młodzieżowym. W 2003 roku z reprezentacją do lat dziewiętnastu zdobył złoto mistrzostw Europy, a rok później z kadrą olimpijską wywalczył brąz igrzysk w Atenach.



Fenomen Chielliniego polega na tym, że mimo ostrej gry, wszyscy go doceniają i szanują – nawet rywale. – Lepiej mieć w drużynie Giorgio niż Cristiano Ronaldo – powiedział po transferze Portugalczyka Federico Bernardeschi, nawiązując do wymagających gierek treningowych, w których rodak nigdy nie odstawia nogi.



Na taką reputację Chiellini pracował latami. W 2008 roku cała Italia wstrzymała oddech, gdy na jednym z ostatnich treningów przed mistrzostwami Europy wyciął równo z trawą Fabio Cannavaro – kapitana drużyny, która dwa lata wcześniej sięgnęła po złoto mundialu. Doświadczony stoper nie zdołał się wykurować na czas, a jego miejsce w wyjściowym składzie z czasem zajął nie kto inny jak... Giorgio Chiellini.

