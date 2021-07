Sanitariusz pod wpływem narkotyków, w karetce martwa pacjentka

Wezwani do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu policjanci stwierdzili, że sanitariusz karetki jest pod wpływem narkotyków. Jak się okazało, miał przy sobie oraz w miejscu swego zamieszkania kilkaset porcji handlowych narkotyku. W karetce była martwa pacjentka.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Zet, które podało, że w czwartek po południu karetka transportu medycznego z prywatnej firmy przewoziła pacjentkę z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.



„Lekarze stwierdzili zgon pacjentki i ze względów formalnych, transport został odesłany do jednostki macierzystej. Jednak po kilku godzinach ten sam zespół sanitarny – z martwą pacjentką - wrócił do tego samego szpitala.Tym razem do innej izby przyjęć. Wówczas wezwano policję” – podało Radio Zet.



Sierżant sztabowy Krzysztof Marcjan potwierdził, że policjanci interweniowali w szpitalu przy ul. Koszarowej i stwierdzili, że jeden z pracowników medycznych karetki jest pod wpływem narkotyków.





Sprawa jest wyjaśniana

– Został zatrzymany. Pobrano mu krew do dalszych badań. Przy nim w karetce oraz w miejscu jego zamieszkania znaleziono kilkaset porcji handlowych narkotyków. W tej sprawie oraz w sprawie transportu śledztwo– powiedział policjant.Prokurator rejonowa dla wrocławskiej dzielnicy Psie-Pole Beata Łęcka potwierdziła, że

Nietypowy transport

– Sprawa została zarejestrowanaDlatego nie informujemy o szczegółach. Zatrzymany mężczyzna był jednym z dwóch członków załogi. Jego zadaniem była opieka nad przewożonym pacjentem, drugą osobą był kierowca. Ten transport miał dosyć nietypowy przebieg, dlatego wszystko trzeba dokładnie sprawdzić – powiedziała prok. Łęcka.Rzecznik USK Monika Kowalska poinformowała, że– Jesteśmy w stałym kontakcieSprawdzamy możliwości prawne, by rozwiązać umowę z firmą świadczącą nam usługi transportu medycznego – napisano w komunikacie szpitala, który zlecił transport prywatnej firmie.