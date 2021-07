Zaufany człowiek Budki odchodzi z PO. Lawina komentarzy

Odejść z Platformy do Polski 2050 było już wiele, ale ten z piątku zaliczany jest do jednego z najważniejszych. Michał Gramatyka to nie tylko ważny polityk PO, ale również bliski współpracownik Borysa Budki. Jeszcze rok temu stał na czele kampanii wyborczej Małgorzaty Kidawy–Błońskiej. Dziś była koleżanka mówi o nim: „Takie odejście świadczy o tym, że nas nie szanuje”. Z kolei dziennikarze podkreślają, że ludzie Budki zaczynają rozstawać się z Platformą.

– Przychodzą takie chwile, kiedy trzeba zadecydować o tym, czego się chce w życiu. Od pewnego momentu dojrzewała we mnie decyzja, aby szukać innego sposobu robienia polityki i innego sposobu dialogu – powiedział w piątek Michał Gramatyka.



Poseł PO przekazał przy tym, że rozstaje się z Platformą Obywatelską i zasili szeregi Polski 2050 Szymona Hołowni. Co ciekawe, polityk ten zaledwie rok temu kierował pracami sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy–Błońskiej, która chciała walczyć o Pałac Prezydencki z Andrzejem Dudą – ostatecznie została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego.



Zobacz także -> Troje nowych członków Polski 2050. Wśród nich dotychczasowy poseł KO



Posłanka Platformy zapytana teraz o transfer kolegi powiedziała: „Takie odejście, bez podania przyczyn, nagle, z dnia na dzień, świadczy o tym, że do tego nasz kolega się od dawna przygotowywał i naprawdę nas nie szanuje”.



Jak dodała, nie ceni takich ludzi w polityce. – W polityce uczciwość i szacunek dla osób, z którymi się pracuje, jest bardzo ważny – stwierdziła.

#wieszwiecej Polub nas

Cios w Platformę dzień przed Radą Krajową

Michał Gramatyka o sponsorowaniu projektu Trzaskowskiego Zdecydowanie wolę, żeby Campus Polska, sponsorowała Fundacja Konrada Adenauera niż np. Polska Fundacja Narodowa – oznajmił w programie „#Jedziemy”... zobacz więcej

Przypomnijmy, że odejście z PO akurat teraz jest dość wymowne. Na sobotę 3 lipca jest bowiem planowane posiedzenie Rady Krajowej PO. W obradach ma wziąć udział m.in. Donald Tusk.Zobacz także -> Hołownia jest za, a nawet sprzeciw – skomentował Marcin Makowski z wp.pl. „Na dzień przed Radą Krajową, która ma być nowym otarciem PO” – dodała Dominika Długosz z „Newsweeka”. „Jeszcze kilkanaście miesięcy temu stał na czele sztabu kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy–Błońskiej, a dziś dołącza do innego byłego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni” – zaznaczył Radomir Wit z TVN.

Wszyscy są więc zgodni, że dla Platformy jest to duży cios, a odejście dzień przed Radą Krajową może oznaczać, że współpracownicy Borysa Budki nie liczą się już w grze o PO. W grupie zwolenników obecnego jeszcze szefa partii Michał Gramatyka był cenionym posłem i samorządowcem.



Co ciekawe, wizja powrotu Donalda Tuska miała zdaniem niektórych podciąć skrzydła Szymona Hołowni i sprawić, że politycy PO przestaną opuszczać dotychczasowe ugrupowanie na rzecz Polski 2050.



Zobacz także -> Hołownia o powrocie Tuska. Mówi o Mesjaszu



Tymczasem obecny stan posiadania Hołowni w Sejmie to w zdecydowanej większości właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej: Michał Gramatyka (wcześniej PO), Mirosław Suchoń (wcześniej KO), Joanna Mucha (wcześniej PO), Tomasz Zimoch (wcześniej KO), Jacek Bury (wcześniej PO), Paulina Hennig-Kloska (wcześniej KO) oraz Hanna Gill–Piątek (wcześniej Lewica).





Ależ prezent dla Hołowni dzień przed grą o tron w PO. Michał Gramatyka przechodzi do Polski2050. — Marcin Makowski (@makowski_m) July 2, 2021

Michał Gramatyka prowadził kampanię MKB. Kidawa-Błońska była pomysłem Borysa Budki. Gramatyka to bliski współpracownik Budki, w jego otoczeniu naprawdę ceniony.

Teraz zmienia barwy. Wymowne. — Łukasz Szpyrka (@LukaszSzpyrka) July 2, 2021

PiS: Czy wy wiecie dokąd zmierzacie?

Wybór nowego RPO. PiS ujawnił nazwisko kandydata Prawo i Sprawiedliwość złożyło podpisy pod kandydaturą prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich – poinformował o tym szef klubu PiS... zobacz więcej

Po odejściu Gramatyki klub Koalicji Obywatelskiej będzie liczył 126 posłów.



Zaostrzającej się wojnie PO–Polska 2050 ze spokojem przygląda się z kolei Zjednoczona Prawica. „Michał Gramatyka przechodzi do Hołowni. Czy wy wszyscy wiecie, dokąd zmierzacie, skoro nawet wasz lider ma z tym problem?” – zapytał w piątek w sieci Waldemar Andzel.



Zobacz także -> Hołownia: Zostałem rozpoznany w Żywcu jako Ryszard Cebula [WIDEO]



Poseł PiS udostępnił przy tym wideo, na którym Szymon Hołownia tuż po wyroku TSUE ws. kopalni Turów kilkukrotnie zmieniał zdanie. Najpierw mówił bowiem, że nie można sobie wybierać, które wyroki Trybunału Sprawiedliwości nam pasują a które nie, potem krytykował decyzję TSUE o zamknięciu kopalni, a na koniec sam apelował: „Turów jest do zamknięcia”.

Michał Gramatyka przechodzi do Hołowni. Czy Wy wszyscy wiecie dokąd zmierzacie, skoro nawet Wasz lider ma z tym problem?#Turów pic.twitter.com/RzJBjvjqEm — Waldemar Andzel (@AndzelWaldemar) July 2, 2021

Poseł Michał Gramatyka @McGramat będzie dziś gościł w programie „O Co Chodzi” wraz z @mhorala @KrzysztofLipiec oraz @AndrzejSzejna

Serdecznie zapraszam na 17:30! — Magda Ogórek (@ogorekmagda) July 2, 2021

źródło: Portal tvp.info

A już w piątek poseł Michał Gramatyka będzie jednym z gości programu „O Co Chodzi”.