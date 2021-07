Dolegliwości z powodu pandemii u dzieci. Niedzielski zapowiedział program profilaktyki

Musimy myśleć o tym, jak odbudowywać zdrowie publiczne, bo walka z COVID-em cały czas trwa. Intensywność zakażeń jest teraz mniejsza, więc priorytety możemy redefiniować – mówił w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wizyty na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Szef resortu zainaugurował pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności „Dobrze cię widzieć” u dzieci z klas 1-3 z województwa lubelskiego.

– Bardzo szybko musimy zmieniać priorytety. Musimy myśleć o tym, jak odbudowywać zdrowie publiczne, bo walka z COVID-em cały czas trwa; Intensywność zakażeń jest teraz mniejsza, więc te priorytety możemy redefiniować; możemy tą naszą uwagę przełożyć na inne obszary – stwierdził Niedzielski.



Podczas konferencji prasowej w Lublinie odniósł się do programu dot. profilaktyki. – Wczoraj miałem przyjemność zakomunikować początek programu profilaktycznego skierowanego do osób w wieku powyżej 40. lat. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest pewnego rodzaju klamra – powiedział minister zdrowia. Podkreślił, że wraz z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem szukali pomysłu „gdzie tę profilaktykę moglibyśmy skierować do najmłodszych, do dzieci, u których już prawie po ponad półtora roku od początku pandemii też pojawiają się specyficzne dolegliwości, specyficzne zachorowania”.



– Te nasze rozmowy skoncentrowały się na krótkowzroczności, która jest właśnie konsekwencją tego, że w tym ostatnim czasie izolacji, nauki zdalnej dzieci bardzo dużo czasu spędzały przy komputerach, przy smartfonach, przy innych urządzeniach mobilnych, które bardzo koncentrują uwagę wzroku i oddziałują na wzrok – wyjaśniał szef resortu zdrowia. – Chcemy zbadać, jakie są tego konsekwencje – oznajmił.





Zobacz także: Niedzielski zapowiada reformę POZ

Przy okazji inauguracji pilotażowego programu profilaktyki krótkowzroczności „Dobrze cię widzieć: u dzieci z klas 1-3 z województwa lubelskiego powiedział, że każde dziecko uczestniczące w pilotażu będzie miało zrobione zdjęcie cyfrowe oczu. – Te zdjęcia będą analizowane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i będą robiły pewnego rodzaju prediagnostykę, bo będą wskazywać obszary ryzyka w ramach takiej analizy – poinformował Niedzielski.

– To jest rzeczywiście wykorzystanie najnowszych rozwiązań w technologii związanych z medycyną, a na dodatek możliwość przebadania tak dużej liczby dzieci i poprawienia tego algorytmu. Uczynienia go po prostu doskonałym – dodał.



– Zasoby ludzkie, liczba specjalistów są bardzo ograniczone w Polsce. Oczywiście wykonujemy potężny wysiłek, żeby zwiększać nabory na studia (...), powiększać atrakcyjność pracy w systemie opieki zdrowotnej, ale musimy się wspomóc technologią. I przykład tego pilotażu jest o tyle znaczący, że chcemy tu postawić na przebadanie dzieci w sposób cyfrowy – podkreślał minister.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Wspomniał też, że w Polsce powołana zostanie sieć wspierająca badania kliniczne. – To jest projekt szalenie innowacyjny, w którym nadganiamy przyciąganie kapitału, który poszukuje miejsc, gdzie można prowadzić na szeroką skalę badania kliniczne – ocenił Niedzielski.

#wieszwiecej Polub nas