Tragedia w Gnieźnie. Zginął pod kołami swojego samochodu

Do tragicznego wypadku doszło w Gnieźnie. Kierowca busa rozpakowując towar zginął pod kołami własnego samochodu. Śledztwo w tej sprawie wszczęła tamtejsza prokuratura.

Zdarzenie miało miejsce w piątek przy stromej części ul. Żuławy. Przed jednym ze sklepów mężczyzna – jednocześnie dostawca i kierowca – rozładowywał towar.

Podczas pracy zorientował się, że pojazd zaczyna się staczać; próbował własnymi siłami go zatrzymać.



– Według wstępnych ustaleń osoba, która zajmowała się dostawą towaru do pobliskiego sklepu w trakcie rozładowywania samochodu dostawczego, zorientowała się, że – to będzie jeszcze przedmiotem analiz, czy hamulec ręczny był zaciągnięty, czy nie – samochód zaczął się staczać ze wzniesienia – opisuje prokurator Wojciech Krawczyk.



Mężczyzna próbując zatrzymać samochód upadł i został przezeń wciągnięty. Pojazd zatrzymał się dopiero kilkadziesiąt metrów dalej, po uderzeniu w znak drogowy.



Na miejscu wypadku trwają czynności z udziałem policjantów i prokuratora. W tej sprawie gnieźnieńska prokuratura wszczęła śledztwo.



