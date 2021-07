Prof. Gut: Nie przewiduję kolejnej dużej fali wzrostu zachorowań na COVID–19

Nie przewiduję kolejnej dużej fali wzrostu zachorowań na COVID–19. Wzrost nastąpi, ale będzie to falka, a nie fala – powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 96 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 21 osób z COVID–19.



– Liczba zakażeń i liczba zgonów stale spadają, ale już dziś obawiamy się, czy jesienią nastąpi wzrost zachorowań. O fali zachorowań możemy mówić przy ponad 20 tys. zakażeń dziennie, a tak dużego wzrostu nie przewiduję – powiedział prof. Gut. Jak dodał, „wzrost nastąpi, ale będzie to falka, a nie fala”.



Zaznaczył jednocześnie, że kiedy dokładnie przyjdzie kolejna fala zachorowań na COVID-19, zależy wyłącznie od ludzi i ich zachowania.



– Jedni przewidują, że najwięcej nieodpowiedzialnych zachowań jest w wakacje, drudzy przewidują, że po powrocie z wakacji, kiedy będą spotykać się i dzielić wspomnieniami – powiedział.



Wskazał, że im więcej zaszczepionych, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wzrost jesienią będzie duży.



– Na razie mamy uodpornioną jedną trzecią populacji, do tego dochodzą ci, którzy przechorowali, czyli mniej więcej zbliżamy się do połowy. Przy takim rozrzedzeniu fala będzie na pewno znacznie mniejsza – powiedział.



Ekspert odniósł się również do kwestii nowych wariantów koronawirusa. Jak przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w Polsce jest 106 potwierdzonych przypadków wariantu Delta i 12 potwierdzonych przypadków Delta Plus.



– Szczepienia dostępnymi na rynku preparatami skutecznie chronią przed pojawiającymi się nowymi mutacjami koronawirusa, w tym wariantem Delta – powiedział wirusolog.

Przypomniał, że uodpornienie mamy już po przyjęciu jednej dawki szczepionki, która chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, a druga dawka chroni przed zachorowaniem. Dodał, że Pfizer i AstraZeneca nie różnią się praktycznie skutecznością, działają na podobnych zasadach, mają ten sam aparat wykonawczy.



W opinii prof. Guta najlepszym wskaźnikiem, że szczepienia działają również na wariant Delta, jest spadek zachorowań w Indiach, gdzie za zakażenia odpowiada właśnie ten wariant.



Prof. Gut wskazał, że „osiągnąć odporność zbiorową możemy przez szczepienia lub przechorowanie, ale wtedy ceną są zgony, bo jak wskazują badania, ok. 3 proc. zakażonych na COVID–19 umiera”.



Dodał, że „przewiduje się, że we wrześniu na COVID–19 zachorują głównie dzieci, bo w tej grupie wiekowej uodparnianie jest na stosunkowo niskim poziomie, gdyż szczepionki podawane są dopiero od 12. roku życia”. Dodał, że „również zainteresowanie szczepieniami w tej grupie nie jest duże, więc można przewidywać, że wirus będzie się szerzył”.



Dane resortu zdrowia wskazują, że 500 tys. osób w grupie wiekowej 12–17 lat zaszczepiło się przeciw COVID–19, przy liczebności grupy 2 mln osób.