W styczniu rewolucja w PE? Zalewska: Chcemy stworzyć trzecią siłę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że przywódcy państw w kilku stolicach europejskich podpisują w piątek wspólną deklarację. W rozmowie z portalem tvp.info europosłanka Anna Zalewska (PiS) zaznacza, że tylko będąc dużą grupą na unijnym forum można przeciwstawić się próbom tworzenia lewicowego superpaństwa. – Wszystko wskazuje na to, że już od stycznia będziemy mogli mówić o trzeciej, konserwatywnej sile w PE – podkreśla.

– Dzisiaj w co najmniej kilku stolicach europejskich, o tej samej porze przywódcy wielu partii – około 10, w tym dwie włoskie – Bracia Włosi pani Meloni, Liga pana Salviniego, w Hiszpanii Vox pana Abascala, we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, w Polsce PiS, ale tych partii jest więcej – podpisują wspólną deklarację – poinformował prezes PiS.



– Zaraz pojawią się na pewno komentarze opozycji dotyczące Marine Le Pen i rzekomej prorosyjskości – zauważa Anna Zalewska. – Moim zdaniem najbardziej prorosyjski projekt jaki powstał to Nord Stream 2, a najbardziej prorosyjska narodowość to Niemcy. Budowa gazociągu to biznes niemiecko–rosyjski i warto o tym pamiętać – zaznacza.



W rozmowie z portalem tvp.info dodaje, że deklaracja ideowa ma być ważnym krokiem do zbudowania trzeciej siły w Parlamencie Europejskim.



– Tylko będąc dużą grupą na forum unijnym możemy być słyszalni i podejmować inicjatywy, które zapobiegną tworzeniu superpaństwa. To dzieje się każdego dnia i na każdym kroku. Bez przerwy trzeba pilnować, żeby Komisja Europejska nie zabierała kompetencji, które nie przysługują jej w traktatach. Wszystko wskazuje na to, że już od stycznia będziemy mogli mówić o trzeciej, konserwatywnej sile w PE, która będzie zapobiegała zapędom tworzenia lewicowej Unii Europejskiej jako superpaństwa – stwierdza.

Lewica zdominowała również sprawy gospodarcze

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, że w Brukseli od kilku lat obserwuje nieustanny „totalitaryzm”.– Nie ma dyskusji i nikt nie słucha naszych głosów rozsądku. Wydaje się, że wolność polega na tym, że każdy powinien mieć prawo do wyrażania swoich myśli; w Brukseli tak niestety nie jest – przekonuje.Zobacz także: „Rewolucyjna zmiana”. Premier ogłosił start rządowego funduszu Polski Ład [WIDEO] które łatwo dominują dyskusję publiczną i przyciągają uwagę obywateli.Bo to samo dzieje się w kontekście gospodarczym.Tu trzeba być bardzo czujnym, przeciwstawiać się i budować dużą siłę, bo tylko taka współpraca pozwala przeciwdziałać – twierdzi.

Konserwatyści urosną jeszcze bardziej?

Kaczyński: My tych rewolucji nie chcemy

Anna Zalewska ocenia również, że współpraca konserwatywnych ugrupowań nie musi się ograniczać do 10 ugrupowań.Wtedy zapadają zmiany personalne i budżetowe. Gdy będziemy trzecią siłą, staniemy się atrakcyjni i będziemy mogli przyciągać do siebie kolejne środowiska i partie, które nie godzą się na kształt Europy na jaką się nie umawialiśmy – mówi.Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński tłumaczył wcześniej, iż data podpisania deklaracji nie jest przypadkowa. Podkreślił, że następuje to w chwili, gdy, która - zdaniem prezesa PiS - ma niejasną strukturę i cele.Zobacz także: Sondaż o Tusku. Wyniki zaskoczyły byłego premiera?

– Można przypuszczać, że chodzi o pogłębienie procesów, które nie prowadzą do rozwoju UE, ale prowadzą do głębokiego kryzysu, który trwa i do zjawisk, które z założeniami twórców UE i praktyką pierwszych lat, nie mają nic wspólnego – do superpaństwa, do centralizacji, przeprowadzenia rewolucji kulturalnej, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne – mówił prezes PiS.



– My tych rewolucji nie chcemy, uważamy je za przedsięwzięcie, które jak wszystkie tego rodzaju zamysły w dziejach Europy i świata przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęść i radykalne ograniczenie wolności – dodawał Jarosław Kaczyński.