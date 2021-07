Senatorowie wydali na podróże ponad milion zł. Rekordzistą Tomasz Grodzki

W 2020 r. mimo epidemii senatorowie sporo podróżowali – zarówno po Polsce, jak i za granicę. Zdecydowanie najwięcej lotów zaliczył w tym okresie marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dzięki pieniądzom z budżetu polityk Platformy Obywatelskiej wsiadał na pokład aż 82 razy.

Jak informuje dziennik „Fakt”, podróże senatorów kosztowały nas w ubiegłym roku ponad 1,2 mln zł.



Przedstawiciele Izby Wyższej odwiedzili m.in. Japonię, Stany Zjednoczone, Grecję i Włochy. Te i inne zagraniczne podróże miały w sumie kosztować ponad 150 tys. zł. Znacznie więcej, bo niemal 800 tys. zł, kosztowały loty krajowe. Do tego dochodzą oczywiście m.in. rachunki za kolei.



Jeśli chodzi o loty, najwięcej z tego środka lokomocji korzystał marszałek Tomasz Grodzki. Polityk Platformy Obywatelskiej najczęściej latał na trasie Warszawa – Szczecin, ale też zdarzało mu się polecieć do Rzeszowa, Gdańska czy Wrocławia.



Wśród rekordzistów są też Robert Dohwan z PO (80 lotów) i Mieczysław Golby z Solidarnej Polski (76 lotów).



Z kolei najdroższą podróż zagraniczną odbyli Ryszard Bober i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z Platformy Obywatelskiej. Lot do Japonii to koszt rzędu 16 tys. zł.

