„Dowództwo im. Kwiatkowskiego przeprowadziło wojsko przez najtrudniejsze zadania”

Dowództwo Operacyjne RSZ im. Bronisława Kwiatkowskiego przeprowadziło polskie wojsko i to służące w kraju, i poza granicami przez najtrudniejsze zadania; to dla mnie zaszczyt, że mogłem nadać sztandar właśnie temu dowództwu – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na uroczystościach miało miejsce oficjalne zakończenie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Podczas obchodów Dowództwu Operacyjnemu RSZ im. Bronisława Kwiatkowskiego nadany został sztandar wojskowy.



– To nie tylko ważny dzień dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, ale także ogromny zaszczyt dla mnie, że mogłem nadać i wręczyć ten sztandar właśnie temu dowództwu – powiedział prezydent Duda podczas uroczystości na Pl. Piłsudskiego w Warszawie.



Podkreślił, że Dowództwo im. Kwiatkowskiego obchodzi swoje święto, istnieje od 17 lat i i przeprowadziło polskie wojsko, służące w kraju i poza granicami, „przez wszystkie najbardziej skomplikowane i najbardziej trudne zadania i wydarzenia, które przez te lata miały miejsce”. Prezydent zaznaczył, że nie było to zadanie łatwe.



– Polacy w tym czasie nie tylko byli armią, która została stosunkowo świeżo przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także mieli zadania w różnych miejscach na świecie – zauważył.



Podkreślił, że często były to zadania bardzo trudne, „związane z ogromną odpowiedzialnością za życie nie tylko naszych żołnierzy i pracowników wojska wykonujących służbę w ramach Kontyngentu, ale także życie i zdrowie mieszkańców krajów, w których byli, (...) żołnierzy i pracowników wojsk sojuszniczych”.



– Byli także tacy, którzy z misji już nie powrócili; polegli gdzieś na obcej ziemi, ku rozpaczy nas wszystkich, największej – swoich bliskich – powiedział.



– Dziękuję za to, że państwo to udźwignęli, chcę bardzo mocno podkreślić: udźwignęliście z powodzeniem – zaznaczył prezydent.



Misja w Afganistanie to jedna z najdłuższych i najtrudniejszych operacji zagranicznych Wojska Polskiego; polscy żołnierze byli obecni w Afganistanie prawie 20 lat, w misji uczestniczyło ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników MON.



