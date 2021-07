Troje nowych członków Polski 2050. Wśród nich dotychczasowy poseł KO

Do partii Szymona Hołowni Polska 2050 dołączyło troje nowych członków. Są to: dotychczasowy poseł KO Michał Gramatyka, współpracownica Hołowni z kampanii prezydenckiej Agata Lika i ekspertka do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.

Poinformował o tym sam Hołownia; na konferencji prasowej stwierdził, że osoby, które przechodzą do jego ugrupowania, odchodzą z „polityki, która zajmowała się polityką” i przechodzą do polityki, która „zajmuje się rozwiązywaniem realnych problemów ludzi”.



– Dzisiaj stara polityka musi zostać zastąpiona przez nową – powiedział Hołownia.



Do Polski 2050 dołączyli: dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka, liderka opolskich struktur Stowarzyszenia Polska 2050, zaangażowana w ubiegłoroczną kampanię prezydencką Hołowni Agata Lika oraz ekspertka m.in. do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas