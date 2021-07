11-letni kierowca zginął w wypadku. Wiózł pijanego ojca

W wypadku pod Lwowem zginął 11-letni kierowca BMW – poinformowała ukraińska policja. W samochodzie było też dwóch mężczyzn, w tym ojciec chłopca. Obaj dorośli byli pijani.

Do tragicznego zdarzenia doszło około północy 1 lipca. Jak ustaliła policja, 11-latek stracił panowanie nad pojazdem, a samochód wpadł do rowu. Chłopiec zginął na miejscu w wyniku doznanych obrażeń.



Według policji usiąść za kierownicą pozwolił chłopcu 35-letni ojciec, który też był w samochodzie. Jechał z nimi również 23-letni właściciel BMW.



Obydwaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Po wypadku trafili do szpitala.



Przeczytaj też: Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. Jest nagranie z momentu katastrofy

#wieszwiecej Polub nas