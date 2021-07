Ostre starcie Tarczyńskiego w zagranicznej TV. „Przyjedź do Warszawy”

Przedstawicielka Włoskiego Instytutu Międzynarodowego zarzuciła Dominikowi Tarczyńskiemu (PiS), że demokracja w Polsce jest zagrożona. – Nie mów tak. Przyjedź do Warszawy. Nie mamy ataków samobójczych, nie mamy gwałtów dokonywanych przez nielegalnych imigrantów i nie mamy tych wszystkich kryminalnych problemów, które macie wy – odpowiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Twarda dyskusja miała miejsce w TRT World – tureckim publicznym kanale informacyjnym nadający w języku angielskim.



Tematem dyskusji była Rosja. W dyskusji podkreślano, że jeśli chodzi o podejście do polityki Kremla, kraje Unii Europejskiej są mocno podzielone. Niemcy i Francja na ostatnim szczycie parły do ponownego nawiązania bliskiej współpracy z Moskwą. Pomysł ten spotkał się jednak z ostrym sprzeciwem ze strony Polski i krajów bałtyckich.



Zobacz także: DW: Merkel broni propozycji rozmów z Rosją. Jej postawa podzieliła kraje Wspólnoty



Premier RP Mateusz Morawiecki przekonał przywódców innych państw, że pełny reset stosunków z Rosją byłby nagrodą za agresywną politykę Władimira Putina. „Polska i kraje bałtyckie upokorzyły Niemcy i Francję” – pisało nawet Politico, o czym szerzej informowaliśmy TUTAJ.



W tureckiej telewizji na ten temat rozmawiali teraz europoseł PiS Dominik Tarczyński, Eleonora Tafuro Ambrosetti (zajmująca się Rosją i Kaukazem we Włoskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Politycznych) oraz Andriej Kfortov (dyrektor generalny Rosyjskiej Rady do Spraw Międzynarodowych).

„Pieniądze, które Putin zarobi na NS2 trafią do jego armii”

Podczas dyskusji Dominik Tarczyński zarzucił Europie Zachodniej, że układa się z Rosją i robi z nią interesy. Podkreślił, że Berlin dogaduje się z Moskwą ws. Nord Stream 2 i wspólnie podejmują strategiczne decyzje.– Nie dbają o nasze bezpieczeństwo. Pieniądze, które Władimir Putin zarobi na Nord Stream 2, trafią do jego armii,Wtedy się obudzicie – powiedział.Zobacz także: „Trzeba było długo i dobitnie tłumaczyć”. Premier podsumowuje szczyt UE ws. Rosji Odpowiadając na zarzuty Tarczyńskiego, Eleonora Tafuro Ambrosetti z Włoch stwierdziła, że ona również nie zgadza się z większością działań i decyzji Władimira Putina, ale Polska inaczej powinna się angażować we wzmacnianie Unii Europejskiej.Powołała się przy tym na badania organizacji Freedom House, która, analizując demokracje w Europie, miała zastrzeżenia wobec polityki rządu w Warszawie.

Tarczyński zaprasza do Polski

Should the EU engage with Russia?�� pic.twitter.com/1LgUvgLRan — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) July 1, 2021

źródło: Portal tvp.info, TRT World

– Nie mów tak. Przyjedź do Warszawy. Nie mamy ataków samobójczych, nie mamy gwałtów dokonywanych przez nielegalnych imigrantów i nie mamy tych wszystkich kryminalnych problemów, które macie wy – skomentował stawiane przez Włoszkę zarzuty Dominik Tarczyński.Zobacz także: „Odpierać Rosję i angażować się w dialog”. Von der Leyen o wynikach szczytu UE Europoseł PiS tłumaczył, że za jego plecami nie ma płonących samochodów, zamieszek i masowej przestępczości. – Bo teraz jestem w Polsce – zaznaczał.