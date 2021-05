Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Podano koszt przedsięwzięcia

Koszt organizacji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. wyniesie co najmniej 6 mln euro – wynika z dokumentu opublikowanego w poniedziałek przez portugalski rząd Antonio Costy. Wydatki będą dotyczyły głównie przygotowania terenu, na którym odbędzie się wydarzenie z udziałem młodych katolików oraz papieża.

Jak napisał w opublikowanym w dzienniku ustaw rozporządzeniu rząd, rozpoczęte już prace na terenie podlizbońskiej miejscowości Bobadela, położonej na północ od stolicy, powinny zakończyć się najpóźniej do 2022 r.



W dokumencie wskazano, że głównym wydatkiem w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży będzie usunięcie licznych kontenerów z terenu, na którym zaplanowano organizację imprezy. Odbędzie się ona w sierpniu 2023 r.



Władze państwowe zobowiązały lokalnych samorządowców do eliminacji z terenu, na którym odbędzie się impreza, znajdującego się tam centrum logistycznego. Docelowo ma tam powstać wielohektarowy park.



Według władz portugalskiego Kościoła na najbliższą edycję Światowych Dni Młodzieży do lizbońskiej aglomeracji przybędzie ponad 1,7 mln osób z całego świata.

Największe na świecie spotkanie młodych katolików z papieżem było pierwotnie planowane na sierpień 2022 r, ale z uwagi na wybuch pandemii COVID–19 Franciszek w porozumieniu z portugalskimi biskupami przełożył je na kolejny rok.