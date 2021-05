Święto 3 maja. Życzenia płyną do Polski z całego świata

Depesze gratulacyjne z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja spływają do Pałacu Prezydenckiego już od kilku dni. Życzenia przekazali już m.in. prezydenci USA Joe Biden i Niemiec Frank Walter Steinmeier. Cały czas napływają także gratulacje z innych państw.

• Stany Zjednoczone

W imieniu USA życzę wszystkiego najlepszego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja! Od czasu jej uchwalenia Polacy doświadczyli wiele tragedii i wyzwań. Bohaterstwo i wytrwałość Waszego narodu, a także umiłowanie wolności, są inspiracją dla całego świata. — Bix Aliu (@USAmbPoland) May 3, 2021

• Niemcy

Joe Biden w depeszy gratulacyjnej podkreślił, że od uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Polacy stawali przed wieloma wyzwaniami, ale „wytrwali, by stać się silniejszymi i bardziej odpornymi, dając nadzieję i inspirację ludziom na całym świecie”. Przywódca Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że USA cenią Polskę jako „sojusznika, przyjaciela i partnera”.„Jako członkowie NATO wierzymy, że zaangażowanie na rzecz demokracji i praw człowieka stanowi podstawę silnego partnerstwał”– wskazał. Zapewnił o woli współpracy z Polską, aby „promować stabilność, bezpieczeństwo i możliwości gospodarcze w Europie”.Także amerykański sekretarz stanu Antony Blinken pogratulował Polsce rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z kolei, że Polacy doświadczyli wiele tragedii i wyzwań. „Bohaterstwo i wytrwałość Waszego narodu, a także umiłowanie wolności, są inspiracją dla całego świata” – dodał.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w depeszy do Andrzeja Dudy zaznaczył, że uchwalona przez polski Sejm na Zamku Królewskim w Warszawie konstytucja 3 maja jest „kamieniem milowym w dziejach Europy”.



„Dzisiaj Polska i Niemcy jako bliscy partnerzy intensywnie współpracują w sercu tego europejskiego sojuszu” – oświadczył Steinmeier. „To szczególne polsko-niemieckie sąsiedztwo świętujemy w tym roku w związku z 30. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku” – dodał.



„Wszystkim Polkom i Polakom składam najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego Święta Konstytucji! Pierwsza spisana w Europie konstytucja, datowana na 3 maja 1791 roku, jest wielkim osiągnięciem Polski. Niech się święci 3 maja!” – napisał ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven.

🇵🇱Wszystkim Polkom i Polakom składam najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego Święta Konstytucji! Pierwsza spisana w Europie konstytucja, datowana na 3 maja 1791 roku, jest wielkim osiągnięciem Polski. Niech się święci 3 maja!🇵🇱 pic.twitter.com/zQFujPsJH6 — Arndt Freytag von Loringhoven (@Amb_Niemiec) May 3, 2021

• Ukraina

Wartości demokratyczne to wyróżnik historii Polski. @AndrzejDuda, inspiruje mnie polska tradycja ustawodawcza i sposób wdrażania reform. #Konstytucja3Maja była odzwierciedleniem pragnienia sprawiedliwości, które łączy nasze kraje i cała wspólnotę europejską. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

• Rosja

„Wartości demokratyczne to wyróżnik historii Polski” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdził, że jest zainspirowany polską tradycją ustawodawczą i sposobem wdrażania reform. „Konstytucja 3 Maja była odzwierciedleniem pragnienia sprawiedliwości, które łączy nasze kraje i cała wspólnotę europejską” – podsumował Zełenski.Życzenia przekazał też ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.Gratulacje nadesłał również prezydent Rosji. „Proszę przyjąć życzenia z okazji Święta Narodowego Polski – dnia Konstytucji 3 maja. Życzę Panu zdrowia i sukcesów, a wszystkim obywatelom Polski: pomyślności i rozkwitu” – napisał w depeszy gratulacyjnej Władimir Putin.

• Francja

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja składam wszystkim Polkom i Polakom serdeczne życzenia z okazji Ich Święta Narodowego ! #ŚwietoKonstytucji #Konstytucja3Maja @MSZ_RP — Frédéric Billet (@Amb_Francji) May 3, 2021

• Chiny

• Szwecja

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wszystkim Polkom i Polakom składamy najserdeczniejsze życzenia! 🇵🇱 🇸🇪 🇵🇱



(Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, olej na płótnie) pic.twitter.com/jPuXe6XRA7 — Ambasada Szwecji (@AmbSzweWarszawa) May 3, 2021

• Hiszpania

🇪🇦 Hiszpania gratuluje i składa Polsce 🇵🇱 najlepsze życzenia z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791. — Francisco Javier Sanabria (@SanabriaFJ) May 3, 2021

• Turcja

Zyczenia dla naszych polskich przyjaciol z okazji Swieta Konstytucji 3 Maja. 3 maja 1791 Rzeczpospolita Obojga Narodow przyjela konstytucje, ktora byla pierwsza nowoczesna konstytucja ustanowiona w Europie. 🇹🇷 🇵🇱 pic.twitter.com/9dRa8IaKy8 — T.C. Varşova BE/TR Embassy Warsaw (@TCVarsovaBE) May 2, 2021

• Kanada

• Rumunia

• Gruzja

Our warmest congratulations to our friend 🇵🇱 on the occasion of their #ConstitutionDay. We wish them peace, prosperity & success in coming years! @PolandMFA — MFA of Georgia (@MFAgovge) May 3, 2021

• Szwajcaria

źródło: portal tvp.info, PAP

„W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja składam wszystkim Polkom i Polakom serdeczne życzenia z okazji Ich Święta Narodowego!” – przekazał na Twitterze Frédéric Billet, ambasador Francji w naszym kraju.Przywódca Chin Xi Jinping wskazał w depeszy gratulacyjnej, że „od ubiegłego roku, kiedy Chiny i Polska pomagają sobie wzajemnie, ramię w ramię walczą z epidemią, nasze relacje dwustronne nieustannie się rozwijają a nasza współpraca pragmatyczna dostała nowe życie”. Zapewnił, że przykłada wielką wagę do rozwoju relacji polsko-chińskich.Z kolei ambasada Szwecji zamieściła w mediach społecznościowych wpis ze zdjęciem obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”, składając z okazji 230. Rocznicy uchwalenia dokumentu „najserdeczniejsze życzenia”.„Hiszpania gratuluje i składa Polsce najlepsze życzenia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791” – czytamy we wpisie Francisco Javiera Sanabrii, ambasadora Hiszpanii.Gratulacje przekazała także ambasada Turcji w Warszawie: „Zyczenia dla naszych polskich przyjaciół z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 3 maja 1791 Rzeczpospolita Obojga Narodów przyjęła konstytucje, która była pierwsza nowoczesna konstytucja ustanowiona w Europie”.– Wszystkiego najlepszego z okazji święta Konstytucji – mówi na opublikowanym nagraniu Leslie Scanlon, ambasador Kanady.Eveline Mărăşoiu, ambasador Rumunii w Polsce napisała w mediach społecznościowych: „Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja!”.Także na Twitterze gratulacje przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji.Wydarzenia w polskim Sejmie śledzili także dyplomaci ze Szwajcarii, którzy opublikowali życzenia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.