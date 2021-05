Pamięć o Konstytucji 3 maja 1791 roku pozostała przez następne dwa wieki inspiracją dla pokoleń Polaków, pragnących wolności i niezawisłego państwa – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek dla francuskiego dziennika „L'Opinion”.

Dr Szarek przypomina w weekendowym wydaniu „L'Opinion” kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja w czasie zmian historycznych, zachodzących w Polsce. „Rocznice stały się świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, podkreślając nie tylko ciągłość (...) ale także przypieczętowanie historii narodu i Kościoła, dając Polakom siłę odporności w obliczu niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizm, a wcześniej w czasie zaborów” – zaznaczył dr Szarek.



„Setną rocznicę uchwalenia konstytucji świętowano na emigracji, a w Warszawie młodymi uczestnikami patriotycznej manifestacji zapełniły się więzienia. Wielu z nich doczekało niepodległości. W 1916 roku można było ją po raz pierwszy obchodzić swobodnie w Warszawie opuszczonej przez Rosjan. Na zachowanych fotografiach widać stutysięczny tłum wypełniający pod sztandarami narodowymi ulice stolicy, która dwa lata później zrzuciła obce panowanie. U progu odzyskanej wolności Rzeczpospolita ustanowiła 3 maja świętem narodowym” – powiedział prezes IPN francuskiemu dziennikowi.





Jan Paweł II o Konstytucji 3 Maja

Dr Szarek przypomniał słowa Jana Pawła II – z IV pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku – skierowane do Polaków na temat „zdobywania i tworzenia wolności”. „Tradycja 3 maja należy do dziejów duszy wszystkich rodaków, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Nasze dzisiejsze modlitewne wołanie: »Naucz nas być wolnymi«, było aktualne wtedy, przed dwustu laty. Konstytucja 3 Maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne dziś, po dwustu latach. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć” – cytował słowa papieża Polaka.

„Solidarność” a 3 maja

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Prezes IPN przypomina walkę „ Solidarności ” o wolność i demokratyzację oraz manifestacje w czasie stanu wojennego. „Niezależne manifestacje 3 maja urządzała rodząca się w końcu lat siedemdziesiątych opozycja, m.in. w Gdańsku, mieście, które wkrótce stało się kolebką »Solidarności«. Po jej powstaniu place i rynki miast 3 maja 1981 roku zapełniły się po brzegi uczestnikami uroczystych mszy świętych, którzy mogli swobodnie obchodzić to święto po raz pierwszy od 1939 roku” – wspominał dr Szarek.„Jakże inaczej było w 1982 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego. Do rangi symbolu urastają fotografie wykonane tego dnia przez Chrisa Niedenthala, przedstawiającepod murami tego samego Zamku Królewskiego, w którym w 1791 roku uchwalano Konstytucję i skąd król ze wszystkimi stanami przeszedł do katedry, pod którą milicja biła w 1982 roku manifestantów” – zauważył prezes IPN.Zdaniem dr Szarka Konstytucja 3 Maja pozostała inspiracją dla opozycjonistów, działających w podziemiu. „Rok później kierownictwo działającej w podziemiu »Solidarności« wydało okolicznościowe oświadczenie: »Przed 192 laty nasi pradziadowie uchwalili dokument wprowadzający kraj na drogę rozwoju politycznego i społecznego«”.