Ujawniono stronę z dziecięcą pornografią w Darknecie. Setki tysięcy użytkowników

Niemiecka policja odkryła – jedną z największych na świecie – stronę internetową z dziecięcą pornografią. Zatrzymano cztery osoby związane z platformą. Strona, zakamuflowana w tzw. Darknecie, miała 400 tysięcy użytkowników.

Platforma o nazwie „BOYSTOWN” funkcjonowała co najmniej od czerwca 2019 roku. Dostęp do jej treści był możliwy wyłącznie w tzw. ukrytej części internetu – Darknecie.



Witryna miała ponad 400 000 użytkowników i była wykorzystywana jako miejsce międzynarodowej wymiany pornografii dziecięcej.



Członkowie platformy mogli pobierać treści pornograficzne z udziałem dzieci i czatując ze sobą wymieniać się nagraniami. Strona umożliwiała też rozmowę za pomocą komunikatorów głosowych.



Po ujawnieniu i przejęciu przez tamtejszych śledczych strony zatrzymane zostały cztery osoby, bezpośrednio zaangażowane w tworzenie jej treści.



Zatrzymani to 40-letni mężczyzna mieszkający w Paderborn w zachodnich Niemczech, 49-letni mężczyzna z okolic Monachium, 58-letni mieszkaniec północnych Niemiec, który przez ostatnich kilka lat przebywał na terenie Ameryki Południowej i 64-latek z Hamburga.

