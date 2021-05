Łódzki doktor Dolittle. Policja pomogła rannemu bocianowi

Nietypowego zadania musieli podjąć się policjanci z Opoczna, którzy zostali wezwani przez mieszkańców Feliksowa na pomoc rannemu bocianowi. Silny wiatr wyrzucił z gniazda ptaka, który doznał urazu nóg i niezdolny do samodzielnego poruszania się, leżał na drodze.

W niedzielę o godz. 17:45 mieszkańcy Feliksowa poinformowali dyżurnego opoczyńskiej policji o tym, że na jednej z dróg leży ranny bocian. Na miejsce wysłano patrol.



– Bocian - prawdopodobnie w wyniku silnego podmuchu wiatru - wypadł z gniazda i uderzył w pobliskie ogrodzenie, co spowodowało uraz obu nóg. Funkcjonariusze podczas interwencji byli w stałym kontakcie z zastępcą dyżurnego, który konsultował się z lekarzem weterynarii, po to aby ustalić najbezpieczniejszą metodę transportu rannego zwierzęcia. Zatelefonowali także do specjalistycznego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Łodzi, gdzie przekazano im kilka cennych wskazówek, jak bezpiecznie pomóc rannemu bocianowi – zrelacjonowała asp. szt. Barbara Stępień z opoczyńskiej komendy.

„Bocian został mianowany aspirantem”

Jak dodała,Najważniejszym zadaniem było uspokojenie go i zabezpieczenie dzioba, tak aby bocian nie poranił siebie i pomagających mu policjantów.– Nie mając innej możliwości funkcjonariusze wykorzystali do tego policyjny pagon. W ten sposób nieformalnie nasz bocian został mianowany aspirantem. Zwierzę zostało przykryte służbową kurtką i tak bezpiecznie przewiezione do wskazanego lekarza weterynarii, gdzie otrzymało fachową pomoc. Mamy nadzieję, że pod okiem specjalistów szybko wróci do zdrowia i do latania po opoczyńskim niebie – zaznaczyła Stępień.