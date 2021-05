Prezydent: Polacy i Litwini, razem dzielimy dumę ze wspaniałego dzieła Konstytucji 3 Maja

Konstytucji 3 Maja nie mogli ścierpieć wrogowie wolności. Nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność i obronić zagrożoną niepodległość, dlatego zdecydowali się na wielką reformę ustrojową – powiedział w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda. Przemówienie wygłosił w Sejmie w trakcie uroczystego zgromadzenia parlamentów Polski i Litwy.

– W dniu, w którym dziejowa przeszłość tak namacalnie spotyka się ze współczesnością, wsłuchujemy się w przesłanie naszych przodków, bo to świadectwo ich mądrości, odpowiedzialności i patriotyzmu, bo to nasze chlubne polskie i litewskie dziedzictwo, bo to wielki pomnik historii znaczący dla rozwoju europejskiej i ogólnoludzkiej cywilizacji – mówił prezydent w poniedziałek podczas uroczystego polsko-litewskiego zgromadzenia posłów i senatorów.





Konstytucja 3 Maja. Wystąpienie prezydenta w Sejmie

Prezydent, który zacytował również fragment preambuły Konstytucji 3 maja, podkreślił, że „nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność i obronić zagrożoną niepodległość, dlatego zdecydowali się na wielką reformę ustrojową”.Dodał, że pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej był strasznym wstrząsem, lecz spowodował także „wielkie patriotyczne przebudzenie”. I właśnie z ruchu opartego na tym przebudzeniu – powiedział prezydent – wyrosła Konstytucja 3 maja.

„W imieniu Polaków chcę gorąco podziękować braciom Litwinom za historyczną drogę, jaką przebyliśmy idąc ramię w ramię; za sojusze w obronie naszej i waszej niepodległości, za wzajemne wspieranie się”.

– Uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej w świecie konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił, jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności – mówił Andrzej Duda.





Całe wystąpienie prezydenta w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja



#wieszwiecej Polub nas

Dodał, że Rzeczpospolita, która była postrzegana przez niektórych wówczas jako „kraj peryferyjny”, stała się prekursorem zmian wprowadzających nowy porządek ustrojowy i społeczny.

– Konstytucja 3 maja już na zawsze zapisała się jako wspaniały wzorzec uniwersalnych wartości, jako jedno z najważniejszych dokonań ludzkiego umysłu i dążeń do zbudowania jak najdoskonalszej wspólnoty politycznej – podkreślił prezydent.





„Jesteśmy depozytariuszami Konstytucji 3 Maja”

Podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów prezydent powiedział, żeWskazywał, że. Dlatego – zwracał uwagę – większe uprawnienia otrzymała władza wykonawcza, zniesione zostało liberum veto i otwarto drogę do budowy nowoczesnego narodu, a właściwie kilku współtworzących Rzeczpospolitą narodów.

– Mamy prawo do ogromnej dumy i satysfakcji, że jesteśmy depozytariuszami tego tak wspaniałego wielkiego dobra. To chluba i zaszczyt, ale także i wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie pamięci i zobowiązanie dbałości, aby dzieło Konstytucji 3 Maja pozostało wciąż żywą skarbnicą fundamentalnych wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu publicznym oraz w przestrzeni międzynarodowej – podkreślił Andrzej Duda.





Prezydent: Razem chlubimy się wielkimi dokonaniami Rzeczypospolitej Obojga Narodów

źródło: TVP Info, PAP

Z powodu epidemii COVID-19 trzeciomajowe zgromadzenie w Sejmie odbywało się w ograniczonym gronie – litewscy parlamentarzyści łączyli się satelitarnie. – Nawet jeśli nie fizycznie, to jesteśmy tu dzisiaj razem. Skupione są tutaj polskie i litewskie serca, nie może być inaczej, razem dajemy wyraz naszej wielowiekowej bliskości i współpracy – mówił prezydent.– W imieniu Polaków chcę gorąco podziękować braciom Litwinom za historyczną drogę jaką przebyliśmy idąc ramię w ramię, za sojusze w obronie naszej i waszej niepodległości, za wzajemne wspieranie się – powiedział Andrzej Duda.