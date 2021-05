Temperatura zmieni się o 30 stopni. Prognoza IMGW

W najbliższych dniach pogoda radykalnie się zmieni; termometry pokażą nawet prawie 30 stopni więcej – wynika z prognozy IMGW. Synoptycy są przekonani, że noc z 2 na 3 maja była ostatnią z przymrozkami.

Prognoza pogody. Idzie ocieplenie

Jak informujew nadchodzącym tygodniu będzie przeważała pochmurna, okresami deszczowa pogoda, aleWtorek ma być wietrzny, miejscami deszczowy. Dodatkowo na zachodzie i w centrum. Najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie, tam na ogół bez deszczu.Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C nad morzem, ok. 13 st. C w centrum i na zachodzie do 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, a wysoko w SudetachW środę ma być ponownie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu,Temperatura od 10 st. C nad morzem, około 14 st. C w centrum do 19 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach nad morzem do 70 km/h.

W czwartek według prognoz Instytutu będzie nieco chłodniej i nadal pochmurno. Ponownie wystąpią przelotne opady deszczu niemal w całym kraju. „Uczucie chłodu dodatkowo będzie potęgował silny i porywisty wiatr, który w porywach nad morzem może osiągać 85 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C nad morzem do 13 st. C na południu” – czytamy w prognozie IMGW.



W piątek prognozowane jest już ocieplenie, zwłaszcza w południowej Polsce, gdzie temperatura może wrosnąć do 17 st. C, na północy termometry pokażą natomiast ok. 8 st. C. Nadal miejscami przelotne opady deszczu a lokalnie niewykluczone burze.



W sobotę temperatura na północy kraju wzrośnie do 12 st. C, jedynie nad morzem nadal będzie ok. 10 st. C. Bardzo ciepło - nawet 23 st. C będzie jednak na południu.



W niedzielę w całym kraju temperatura będzie powyżej 20 st. C, przy czym na południu – jak wskazuje IMGW – może ona osiągnąć nawet 26 st. C. „Wysokiej temperaturze zarówno w sobotę jak i w niedzielę będą towarzyszyły przelotne opady deszczu, a w niedzielę także burze” – informuje IMGW.

