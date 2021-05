Zamek Królewski świętuje Konstytucję 3 maja [WIDEO]

Wystawa „Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja” na Zamku Królewskim w Warszawie przypomina znaczenie tego aktu prawnego dla polskiego parlamentaryzmu i historii powszechnej.

Ekspozycja znajduje się między innymi w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, znanej jako miejsce uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Ustawy Rządowej.



Celem organizatorów wystawy jest przypomnienie znaczenia tego dokumentu – nie tylko dla historii polskiego parlamentaryzmu, ale również dla historii powszechnej.



Co można zobaczyć na wystawie dot. Konstytucji 3 maja?

– W ramach ekspozycji przedstawione są postaci twórców Konstytucji i świadkowie jej powstawania, przedstawiciele ówczesnych elit państwowych – poinformowała Izabela Witkowska z biura komunikacji i promocji Zamku. Wystawa ukazuje tło polityczne i społeczne Rzeczypospolitej niedługo przed utratą niepodległości oraz wyjaśnia źródła podziałów politycznych.





Opowieść o historii dotyczącej uchwalenia Konstytucji 3 maja przedstawionoa także obraz Kazimierza Nestora Sapiehy pędzla Josepha Pitschmanna z Muzeum Historycznego we Lwowie (dawniej Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie). W początkowym okresie wystawy będzie również prezentowany oryginał dokumentu Konstytucji 3 maja.

„Zamkowa wystawa o Konstytucji 3 maja jest w istocie powrotem do wielkiej debaty o stanie Rzeczypospolitej w tych dramatycznych dziesięcioleciach, kiedy potrzeba modernizacji państwa na wzór zachodni walczyła z sarmacką tradycją i przywiązaniem do starych wzorów, kiedy trwanie przy dawnym stylu życia stawało się anachronizmem, a poszukiwanie sojuszników w walce o utrzymanie »krynicy demokracji« prowadziło do zdrady narodowej” – napisał we wstępie do katalogu wystawy prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.



Z okazji wystawy opublikowany został katalog, dostępny w sklepie stacjonarnym i internetowym oraz materiały filmowe, które są publikowane sukcesywnie kanałach internetowych Zamku, w tym specjalny cykl wykładów „Wielcy ludzie majowej konstytucji”, program edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Witaj maj, 3 maj!”.





źródło: pap

Wystawa „Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja” jest dostępna