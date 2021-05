Mikroplastik w rybach już od lat 50-tych. Badania naukowców

Ryby połykały miniaturowe kawałki plastiku już w latach 50. minionego wieku – uznali amerykańscy naukowcy, którzy przebadali wnętrzności słodkowodnych okazów zachowanych w muzealnych kolekcjach. Koncentracja mikroplastiku w ich organizmach z czasem rosła.

– 10-15 lat temu pojawiła się wśród opinii publicznej świadomość, że istnieje problem z plastikiem w wodzie. Ale tak naprawdę organizmy były prawdopodobnie narażone na takie odpadki od czasu wynalezienia plastiku , brakowało nam jednak historycznego kontekstu – uważa prof. biologii Tim Hoellein z Loyola University Chicago, który brał udział w badaniu opisanym w „Ecological Applications”. „Przyglądając się muzealnym okazom możemy cofnąć się w czasie”.





Ichitolog ma pod swoją pieczą ok. dwóch mln ryb

Współautor badania, ichtiolog z Muzeum Historii Naturalnej w Chicago Caleb McMahan ma pod swoją pieczą ok. dwóch milionów okazów ryb, w większości zakonserwowanych w alkoholu. Hoellein nawiązał współpracę z McMahanem, aby pomógł mu zidentyfikować cztery gatunki ryb, które muzeum dokumentowało od początku minionego wieku.Po wykonaniu sekcji okazów do potwierdzenia obecności mikroplastiku w ich wnętrznościach – ze względu na rozmiar drobin – konieczne byłoBadacze uznali, że ilość mikroplastiku obecna w rybich organizmach rosła znacząco w czasie wraz z upowszechnianiem się produkcji plastiku.

Mikroplastik często bierze się z ubrań

Analizy mikroplastiku wykazały, że to podstępna forma zanieczyszczenia – często pochodząca z tkanin.Za każdym razem, kiedy pierzemy legginsy lub poliestrową koszulkę, oddzielają się od nich niewielkie włókna i trafiają do ścieków.Nie wiadomo, jak wchłanianie plastiku oddziaływało na badane ryby.Przeczytaj także:Badacze żywią nadzieję, że ich praca przyczyni się do lepszej edukacji i regulacji, które zmienią nasze podejście do plastiku. Poza tym podkreślają wagę kolekcji historii naturalnej w muzeach. – To niesamowite źródło wiedzy o naturalnym świecie, nie tylko obecnym, ale i istniejącym w przeszłości – podkreślił Hoellein.