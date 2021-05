Druhna OSP zginęła w wypadku. Była w dziewiątym miesiącu ciąży

W miejscowości Niemysłowice doszło w niedzielę do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne, a zginęła młoda kobieta z dzieckiem. Ofiarą śmiertelną jest druhna z OSP w Michałowicach, która była w dziewiątym miesiącu ciąży.

Do tego wypadku doszło w niedzielę o godzinie 11:40 na drodze krajowej nr 41 z Prudnika do Nysy.



Według wstępnych ustaleń policji, prowadzący osobowego citroena 25-latek zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym volvo, za kierownicą którego siedział 53-latek.



W wyniku zderzenia trzy osoby podróżujące pojazdami, w tym 26-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży, zostały ranne. Pomimo akcji ratunkowej kobieta i jej dziecko zmarli. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratora.



Ofiarą wypadku była druhna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach.



„Dziś dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszej druhny Basi. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną oraz wszystkimi bliskimi naszej koleżanki. Basia, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!” – pożegnali koleżankę druhowie z Michałowic.





