Europoseł o ratyfikacji Funduszu Odbudowy: Tylko w Polsce jest takie napięcie

– Tylko w Polsce jest w tej chwili taki nastrój, takie napięcie. Także, ja będąc przedstawicielem w Parlamencie Europejskim, jestem w dość wyjątkowej sytuacji – stwierdził w programie „Strefa starcia” eurodeputowany SLD Bogusław Liberdzaki pytany o awanturę wokół przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Postawę opozycji ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy skomentowali również publicyści – Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej i Jakub Maciejewski z tygodnika „Sieci”.

Wiceprezes SLD, eurodeputowany Bogusław Liberadzki został spytany, czy w Europie są takie kłopoty z przyjęciem Funduszu Odbudowy. Jak podkreślił prof. Liberadzki, tylko w Polsce jest „takie napięcie”, choć „w innych krajach też się debatuje”. – Nawet w Niemczech zwrócono się do Trybunału Konstytucyjnego, który szybko, w ciągu 2 czy 3 tygodni udzielił odpowiedzi – zauważył.



Przedstawiciel Lewicy skorygował również pewne stwierdzenia odnośnie Funduszu. – Pan poseł Bartoszewski był uprzejmy powiedzieć o „zadłużeniu Polski na 770 mld”. Otóż nie. Zadłużenie to będzie 34 mld euro i nie ma obowiązku brać tego kredytu. Pozostałą kwota to jest grant – czyli 125 mld euro to jest grant i tutaj żadnej nadzwyczajnej rzeczy nie ma – stwierdził.



– My tego potrzebujemy jako Polska i Lewica zdaje sobie z tego sprawę, że to jest potrzebne. To nie są pieniądze dla PiS-u, dla rządu, to są dla ludzi w Polsce – przekonywał polityk Lewicy.



Spytany o stanowisko ws. sposobu głosowania nad KPO, polityk Lewicy odparł, że pomysł PSL jest zbędny. – My jesteśmy zdania, że zwykła większość powinna wystarczyć, to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie jest zmiana Konstytucji, to nie jest jakieś konstruktywne wotum nieufności dla rządu – podkreślił.





Proeuropejska opozycja?

– PSL licytuje i targuje się, to niestety jest charakterystyka tej partii – stwierdził publicysta „Gazety Polskiej” Jacek Liziniewicz, spytany o sygnał jaki płynie do wyborów partii opozycyjnych w związku z ich zachowaniem ws. Funduszu Odbudowy.– To, że teraz będą domagać się tego, żeby było wszystko szczegółowo opisane... Ja sobie przypominam, jak to wyglądało w czasach PO i PSL, jak doprowadzono chociażby do zmarnowania, czy też grabieży, środków na tworzenie grup producenckich, co opisywaliśmy w Gazecie Polskiej – podkreślił publicysta.

– To były miliardy złotych, które w ogóle bez kontroli jakiejkolwiek rozdano głównie „po układzie” i zresztą później musieliśmy się za to wstydzić w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Tak wyglądała rzeczywistość. Ja rozumiem, że politycy PO i PSL chcieliby robić to samo, co robili lata temu, ale teraz przy władzy jest kto inny – przypomniał.



Zdaniem Liziniewicza zachowanie opozycji w sprawie KPO i Funduszu Odbudowy jest „to zupełnie niezrozumiała polityka” (…) „tym bardziej, że sami wzywali, by to jak najszybciej przyjmować”.





Giertych znów o Kremlu

źródło: „Strefa Starcia”, portal TVP Info

Publicysta tygodnika „Sieci” Jakub Maciejewski odniósł się z kolei do słów Romana Giertycha, który stwierdził, że porozumienie PiS i Lewicy ws. KPO było inspirowane przez rosyjskie służby. – To jest taki mit wieloletni, że oto rząd, który jest najbardziej „Kremlosceptyczny” w historii III RP – czyli rząd Mateusza Morawieckiego, a wcześniej Beaty Szydło – jest prorosyjski – stwierdził Maciejewski.– Nie ma żadnego dowodu, a jest szereg przedsięwzięć gospodarczych i militarnych, które świadczą o antyrosyjskiej, proatlantyckiej polityce PiS, więc na pana mecenasa, który był czołową postacią zatrzymującą Polskę na drodze do UE, podczas referendum w 2003r., spuśćmy tutaj zasłonę milczenia – podsumował.Jak stwierdził publicysta, w sprawie jest jeszcze jeden problem. – Otóż opozycja – właściwie cała opozycja, poza Konfederacją – jest proeuropejska i oto są ze wszystkich klubów, w różnych odcinkach czasu deklaracje, że chcą poprzeć ten plan odbudowy. Borys Budka nawet grozi Zjednoczonej Prawicy – przypomniał.– Kiedy w Gazecie Wyborczej, w Tok FM, w TVN mówi się, że ważniejsze jest obalenie rządu ZP, niż przeforsowanie tego budżetu, nagle okazuje się, że część polityków woli posłuchać dziennikarzy lewicowo-liberalnych, niż własnych wyborców. Woli zarezerwować sobie łamy w gazetach, minuty w ważnej stacji informacyjnej niż dbać o dobro Polski – podsumował.