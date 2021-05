PSL za Funduszem Odbudowy, ale chce, żeby jego przyjęcie było trudniejsze

– Pan Borys Budka nie jest liderem PSL-u czy Koalicji Polskiej, w związku z tym my głosujemy tak, jak sugerują to nasi posłowie i nasz lider – przekonywał w programie „Strefa starcia” poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski spytany, czy jego partia ugnie się pod apelem lidera PO Borysa Budki, który chce przełożyć posiedzenie Sejmu, na którym ma odbyć się głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Jak zapewniał przedstawiciel ludowców, jego partia jest gotowa poprzeć KPO, jeśli głosowanie nad nim odbędzie się zgodnie z art. 90 Konstytucji RP.

Na zaplanowanym na wtorek 4 maja posiedzeniu Sejmu ma się odbyć głosowanie ws. przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Przyjęcie tej ustawy przez Sejm będzie oznaczać ratyfikację i przystąpienie do Funduszu Odbudowy UE.



– Jako PSL-Koalicja Polska absolutnie aprobujemy to, co podpisał pan premier Morawiecki w lipcu 2020 roku i popieramy Fundusz Odbudowy – przekonywał poseł Bartoszewski – ale chcemy wiedzieć, na co te pieniądze będą wydane, bo to są ogromne środki i trzeba je inwestować rozsądnie – zwłaszcza tę część dłużną, co do której nie ma żadnej informacji ze strony rządowej.



Bartoszewski twierdził, że jego partia podchodzi do sprawy racjonalnie, ale ze względu na historyczną wielkość środków, które będą dostępne dla Polski w ramach funduszu, PSL chce głosowania z większą wymaganą większością głosów potrzebnych do przyjęcia ustawy.



– Podchodzimy do tego konstruktywnie, ale również biorąc pod uwagę wagę – bo nigdy Polska nie otrzymała tak wielkich środków, mówimy o potencjalnie 770 mld złotych – i w związku z tym uważamy, że to powinno być głosowane w Sejmie zgodnie z art. 90 konstytucji, czyli 2/3 głosów i my to wtedy poprzemy – zapewniał.



Na pytanie, jak zachowa się PSL na wtorkowym posiedzeniu Sejmu, przedstawiciel ludowców stwierdził, że jego partia „złoży projekt ustawy, żeby to było głosowane zgodnie z art. 90 Konstytucji”.



– Nie ma takiej podstawy prawnej, absolutnie – wtrącił poseł PiS Jan Mosiński.



– Drogi Panie pośle, akurat mamy opinię konstytucjonalistów, którzy mówią, że tego typu ustawa musi być poparta albo przez referendum albo przez 2/3 głosów. My nie domagamy się referendum, ale chcemy mieć 2/3 głosów i z całą pewnością, my wtedy taka ustawę poprzemy – przekonywał Bartoszewski.



