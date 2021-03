Niedzielski: Dziś ponad 15 tys. zakażeń

W ciągu ostatniej doby 15 250 osób zakaziło się koronawirusem, 296 osób zmarło – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na portalu wp.pl.

Czekamy na to, by uczniowie klas IV-VIII, licealiści i studenci wrócili do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków nie ma – powiedział minister...