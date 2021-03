Niedzielski o strategii walki z epidemią: Ewoluuje tak jak sam wirus

Rok zmagamy się z epidemią COVID-19; nasza strategia walki z koronawirusem ewoluuje, tak jak ewoluuje sam wirus, bo nie ma jednej stałej metody – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czekamy na to, by uczniowie klas IV-VIII, licealiści i studenci wrócili do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków nie ma – powiedział minister...