Środa najtragiczniejszym dniem zamieszek w Birmie

Przeciwnicy wojskowego puczu w Birmie ponownie wyszli na ulice, a policja znów otworzyła do nich ogień – podała Agencja Reutera. W środę w kraju zginęło 38 osób i był to najtragiczniejszy dotąd dzień masowych protestów, trwających od przewrotu z 1 lutego.

Według brytyjskiej agencji policjanci otworzyli ogień, by rozgonić demonstrację w mieście Basejn, około 100 km na zachód od Rangunu.



Nad Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Birmy, rano latały wojskowe myśliwce – przekazali mieszkańcy. Uznano to za pokaz siły militarnej reżimu.



Mimo zagrożenia przeciwnicy puczu w dalszym ciągu manifestują na ulicach, strajkują i wzywają do uwolnienia demokratycznie wybranej przywódczyni kraju Aung San Suu Kyi.





Policjanci strzelają do demonstrantów

– Wiemy, że zawsze możemy zostać trafieni i zabici ostrą amunicją, ale nie ma żadnego sensu pozostawanie przy życiu pod władzą junty – ocenił w rozmowie z Agencją Reutera działacz Maung Saungkha.Poprzedniego dnia służby porządkowe w kilku miastach Birmy strzelały do protestujących ostrą amunicją, zginęło 38 osób. Łącznie w toku antywojskowych protestów zginęło już ponad 50 osób, a wiele zostało rannych – podkreśliła emisariuszka ONZ ds. Birmy Christine Schraner Burgener.

Organizacja Save the Children poinformowała, że w środę zabitych zostało czworo dzieci, w tym 14-latek. Według Radia Wolna Azja został trafiony w głowę przez żołnierza jadącego w konwoju wojskowych ciężarówek.



Żołnierze załadowali jego ciało do ciężarówki i odjechali – przekazała rozgłośnia.



W mediach społecznościowych pojawiły się również zdjęcia 19-letniej kobiety w koszulce z napisem „Everything will be OK” (ang. wszystko będzie dobrze) – jednej z dwóch osób zastrzelonych w Mandalaj.





Armia: wybory zostały sfałszowane

Aung San Suu Kyi i jej Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD) odniosły wysokie zwycięstwo w listopadowych wyborach parlamentarnych. Armia twierdzi, że wybory były sfałszowane, choć komisja wyborcza nie dopatrzyła się nieprawidłowości.Zobacz także: Nagrywała sesję ćwiczeń, zarejestrowała pucz [WIDEO] Po puczu przywódca junty gen. Min Aung Hlaing zapowiedział kolejne wybory, ale nie ogłosił konkretnej daty. Wielu Birmańczyków nie wierzy w te zapowiedzi i obawia się, że zamach stanu będzie początkiem długotrwałej, opresyjnej dyktatury wojska.