Minister edukacji: Jest ryzyko, że klasy I-III wrócą do nauczania zdalnego

Czekamy na to, by uczniowie klas 4-8, ale też licealiści czy studenci, wrócili do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków nie ma – powiedział minister edukacji nauki Przemysław Czarnek. Na antenie TVP1 pytany, czy istnieje ryzyko, że uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej, przyznał, że „na pewno jest takie zagrożenie”, a najlepszym przykładem jest woj. warmińsko-mazurskie. Odniósł się też do majowych terminów matur.

W programie „Kwadrans polityczny” szef resortu edukacji – wskazując na rosnące liczby zakażeń i trzecią falę koronawirusa – mówił, że w najbliższej perspektywie nie ma warunków na powrót do nauczania stacjonarnego w szkołach. Jednocześnie rośnie ryzyko, że uczniowie klas I-III wrócą do nauki zdalnej.





Kiedy powrót do szkół?

#wieszwiecej Polub nas

Ograniczony zakres materiału na maturach

teraz odtwarzane Czarnek o powrocie do szkół jeszcze w tym semestrze

– Przygotowujemy się, a w ramach tego prowadzimy bardzo zaawansowaną akcję szczepień nauczycieli – podkreśliłWskazując na rosnący wskaźnik zaszczepionych nauczycieli, minister edukacji ocenił, że”.Czwartek to drugi dzień matur próbnych, do których w tym roku przystąpiło około 50 proc. szkół. Czarnek pytany o to, czy majowy termin egzaminów jest zagrożony, zapewnił, że „nie ma powodów, by spekulować o przesunięciu”.– Jesteśmy przygotowani z wytycznymi i rekomendacjami dla szkół. Planujemy egzaminy w terminie – podkreślił. Jednocześnie wskazał, że egzaminy przeprowadzane są w uproszczonej formie – m.in. bez egzaminu ustnego i z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (nadal możliwe jest to dla chętnych), ale także zakres materiału – jak wskazał Czarnek – ograniczono o „około 20 proc.”.