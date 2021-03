Badania potwierdzają skuteczność szczepionki Novavax

Szczepionka firmy Novavax (NVX-CoV2373) oparta jest na białkach produkowanych w komórkach owadów. W badaniach klinicznych wykazała wysoką skuteczność i ochronę także przed nowymi wariantami koronawirusa. Produkcję tego preparatu ma rozpocząć polska firma.

W środę spółka Mabion poinformowała, że zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dot. produkcji antygenu kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19.

Dziś wszystkie państwa walczą nie tylko z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także z brakami... Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Środa, 3 marca 2021

Jaka jest szczepionka Novavax?

Polska firma ma produkować szczepionkę na koronawirusa W środę w raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy 15 698 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 309 osób z COVID-19 – poinformował... zobacz więcej

Dodała, że ma też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.„Już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski” – napisał na FB premierPrezes PFR Paweł Borys wyraził przekonanie, że produkcję szczepionek przez Mabion uda się uruchomić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Linia produkcyjna powstanie pod Łodzią.(nazywana symbolem NVX-CoV2373) jest w trakcie procesu rejestracji wChodzi o szczepionkę nowej generacji. Zastosowano w niej szczególną technologię: genetyczna sekwencja, odpowiadająca wirusowemu antygenowi (w tym wypadku – białku spike koronawirusa), wprowadzana jest do wirusów atakujących owady. W owadzich komórkach powstaje potem białko-antygen, które będzie pobudzało układ odpornościowy.

Owady to stosunkowo złożone organizmy, dzięki czemu ich komórki są zdolne do wprowadzania różnorodnych naturalnych modyfikacji produkowanego białka. Dzięki temu tak pozyskany antygen mocno przypomina naturalne białko koronawirusa.



Białka te łączone są potem w nanocząstki, które wielkością przypominają samego wirusa. Pozwala to lepiej prezentować antygeny układowi odpornościowemu. Dzięki takiej technologii – jak zapewnia firma – powstaje szczepionka czysta, stabilna i skuteczna.



Można ją przechowywać w łatwo osiągalnej temperaturze od 2 do 8 st. C.





Działa, jak zaplanowali naukowcy

Dodatkowo zastosowano w niej nowego typu adiuwant o nazwie Matrix-M. Adiuwant to dodawana do szczepionki substancja, która nasila działanie układu immunologicznego. Jak zapewnia firma, jej adiuwant pozwala na uzyskanie pożądanej odpowiedzi immunologicznej przy zastosowaniu niewielkich ilości antygenu.Takie rozwiązanie przekłada się naNiedawno firma opisała wyniki badania klinicznego trzeciej fazy, prowadzonego w Wielkiej Brytanii, oraz badania drugiej fazy, prowadzonego w Południowej Afryce.

W brytyjskim badaniu prowadzonym, gdy powszechny stał się brytyjski wariant wirusa, szczepionka wykazała 89,3-proc. skuteczność w ochronie przed objawowym COVID-19, potwierdzonym testem PCR. Analiza pokazała też, że poważne i wymagające pomocy medycznej niepożądane reakcje występowały rzadko.



W podobnej liczbie były obecne u szczepionych i u tych, które otrzymały placebo.



W testach wzięło 15 tys. ochotników w wieku 18-84 lata.





Naukowcy: to spektakularne wyniki

„To spektakularne wyniki; jesteśmy bardzo zadowoleni, że pomogliśmy firmie Novavax w opracowaniu tej szczepionki. Pokazana skuteczność przeciw nowym wariantom wirusa także jest bardzo zachęcająca.które pomoże zapewnić ochronę ludzie w Wielkiej Brytanii i w innych częściach świata” – mówił przewodniczący UK Vaccine Taskforce Clive Dix.

W badaniu afrykańskim uczestniczyło 4,4 tys. osób, a skuteczność wyniosła 60 proc. Znaczna część zakażeń była powodowana przez wirusa z afrykańską mutacją.



„60-proc. zmniejszenie ryzyka w przypadku COVID-19 u szczepionych osób z Południowej Afryki podkreśla znaczenie tej szczepionki pod kątem zapobiegania infekcjom wywołanym niebezpiecznym wariantem wirusa, który krąży w Południowej Afryce i który rozprzestrzenia się na świecie. To pierwsza szczepionka na COVID-19, co do której uzyskano obiektywne dowody na ochronę przeciw wariantowi dominującemu w Południowej Afryce” – powiedział kierujący afrykańskim badaniem prof. Shabir Maddi.



Kolejne dane będą pochodziły z badań prowadzonych w USA i Meksyku.



Przeczytaj też: Eksplozja w centrum testowania na COVID-19

#wieszwiecej Polub nas