Powrót do szkół jeszcze w tym semestrze? Przemysław Czarnek komentuje

Dziś drugi dzień matur próbnych, przeprowadzanych w ścisłym reżimie sanitarnym. W TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił, że z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku zezwolono na przeprowadzenie egzaminów próbnych także w trybie zdalnym. Jak podkreślił, powrót do szkół uzależniony jest od sytuacji związanej z COVID-19, ale „jest przekonany”, że będzie to możliwe jeszcze w tym semestrze.

W środę maturzyści mierzyli się z językiem polskim, w czwartek czas na egzamin z matematyki. Zdaniem ministra Przemysława Czarnka to przedmiot fundamentalny.





Próbne matury 2021 – także zdalnie

Powrót do nauki stacjonarnej? Czarnek wyjaśnia

źródło: TVP Info

– To przede wszystkim kwestia logicznego myślenia, dlatego jestem przekonany, że przywrócenie matematyki jako obowiązkowej jest niezwykle ważne i cieszę się, że dzisiaj ten egzamin nabędzie przeprowadzony – podkreślił.Jak wskazał, z uwagi nazdecydowano się, by w tym roku próbne egzaminy przeprowadzić równocześnie w trybie stacjonarnym i zdalnym. Z danych wynika, że zdecydowana większość uczniów przystąpiła do egzaminu stacjonarnego, co było ważne także dla uczniów, którzy na co dzień nie mają kontaktu z rówieśnikami.Odnosząc się do kwestii powrotu do szkół, minister podkreślił, że cały czas rozpatrywanych jest sześć wariantów: „Jeśli będą warunki, żeby wrócić do nauczania stacjonarnego, to natychmiast będziemy je uruchamiać”.– To, czy dzieci i młodzież wrócą do szkół i na uczelnie, zależy od warunków pandemicznych. (…) Jestem przekonany, że w tym semestrze będzie to jeszcze możliwe – powiedział Czarnek.