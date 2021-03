Można składać oferty o dofinansowanie z programu wsparcia osób starszych

Od czwartku organizacje pozarządowe mogą składać oferty do nowego programu na rzecz osób starszych Aktywni Plus. Dofinansowanie projektów wynosi od 25 tys. do 250 tys. zł – przypomina szefowa MRiPS Marlena Maląg. Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł.

Do końca zeszego roku za wspieranie aktywności seniorów odpowiadał m.in. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-20, czyli tzw. ASOS.



– W związku z tym, że działania te są wręcz niezbędne przy realizowaniu skutecznej polityki senioralnej, zdecydowaliśmy o ich kontynuacji w ramach nowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych »Aktywni plus« na lata 2021-25 – podkreśliła minister Maląg.



Wskazała, że organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do 250 tys. zł.





Dofinansowanie projektów

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości – dodała.Zobacz także: Maląg: Ponad 182 mld złotych na uratowanie sześciu milionów miejsc pracy

Oferty można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16 przez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji.



Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.



W latach 2021-25 budżet programu wyniesie 200 mln zł.



Program ma zwiększyć udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierać niesamodzielne osoby starsze i ich otoczenie w miejscu zamieszkania, a także rozwijać wolontariat osób starszych i zwiększyć ich zaangażowanie na rynku pracy.





Wsparcie dla seniorów

Program ma też wspierać seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami.kształtować pozytywny wizerunek osób starszych i zwiększyć bezpieczeństwo seniorów.