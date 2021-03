Prototypowa rakieta Starship eksplodowała po lądowaniu w Teksasie [WIDEO]

Futurystyczny prototyp rakiety kosmicznej Starship eksplodował na teksańskim lądowisku w chwilę po tym, jak amerykańska firma kosmiczna SpaceX zaczęła już celebrować sukces ekspedycji. Także dwa poprzednie bezzałogowe loty testowe zakończyły się wybuchem.

Agencja AP podała, że testowany prototyp rakiety nośnej wylądował pionowo na powierzchni ziemi, co uznano za sukces, jednak w chwilę później doszło do tak silnej eksplozji, że rakieta została znowu wyrzucona w powietrze, po czym w płomieniach runęła na ziemię.



Eksplozja miała miejsce w zaledwie kilka minut po ogłoszeniu sukcesu przez SpaceX. Pełnowymiarowy prototyp statku kosmicznego, który według właściciela i dyrektora generalnego firmy SpaceX Elona Muska ma polecieć na Marsa, wzbił się w górę na ok. 10 km, wykonał obrót, a następnie opuszczał się nad Zatoką Meksykańską. Wyglądało na to, że wszystko przebiega zgodnie z planem.





Do trzech razy sztuka?

▪️Rakieta #SN10 produkcji @SpaceX przepięknie wylądowała ale... kilka minut później wybuchła ��

▪️SpaceX we współpracy z NASA przygotowuje się do misji „Artemis” - założenia bazy kosmicznej na księżycu z której ludzie wylecą na Marsa. https://t.co/nWhfsNynsZ — Mikołaj "Vonsky" Teperek (@MikolajVonskyT) March 3, 2021

„Lśniący statek w kształcie pocisku pozostał tym razem nienaruszony podczas lądowania, co skłoniło komentatora SpaceX Johna Inspruckera, zanim jeszcze zakończyła się transmisja internetowa z lądowania, do ogłoszenia sukcesu i stwierdzenia: do trzech razy sztuka” –