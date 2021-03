Czy maski ograniczyły transmisję koronawirusa? Naukowcy nie mają wątpliwości

Noszenie maseczek znacznie wpłynęło na spadek liczby zachorowań na COVID-19 wiosną 2020 r. w ośmiu włoskich regionach, co potwierdzają badania na łamach „Infectious Diseases”. Z obliczeń badaczy wynika, że stosowanie masek przełożyło się na liczbę chorych mniejszą o 30 tys.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Noszenie maseczek wpłynęło na zmniejszenie skali transmisji SARS-CoV-2 we Włoszech w pierwszej połowie 2020 r. – wynika z modelowania matematycznego. Dzięki maseczkom liczba chorych z powodu koronawirusa była wówczas niższa o 30 tys.





Lockdown we Włoszech

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Odkryliśmy związek między narodowym lockdownem a szczytem pandemii, przypadającym na koniec marca 2020. Ta korelacja wskazuje na to, że wprowadzone środki zapobiegawcze były istotnym czynnikiem zatrzymującym szerzenie się wirusa” -Lockdown wprowadzony we Włoszech w marcu 2020 r. obejmował m.in. zamknięcie wielu sklepów, z wyjątkiem spożywczych, supermarketów i aptek, a także ograniczenie działalności restauracji i barów.„Co zaskakujące, w niektórych regionach w połowie kwietnia 2020 stwierdziliśmy dalsze spadki transmisji wirusa, co łączyło się z nakazem lub rekomendacją noszenia maseczek na tych terenach. Redukcji nie zaobserwowano tam, gdzie nie podjęto żadnych środków interwencyjnych” – podkreśla naukowiec.Czytaj więcej:Włochy były pierwszym krajem Zachodu, który wprowadził na początku marca 2020 r. ograniczenia. Ich celem było spowolnienie transmisji SARS-CoV-2. Restrykcje, których kulminacją był lockdown (obowiązujący od 11 marca do 4 maja 2020), skutecznie zmniejszyły skalę pandemii – potwierdzili teraz badacze.