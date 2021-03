Wraca zima? Sprawdź, gdzie spadnie śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że od dziś do Polski zacznie napływać arktyczne powietrze z północy. Maksymalne wartości, jakie w ciągu dnia zobaczymy na termometrach, to od około 3 st. na północy i w centrum kraju do około 11 st. na południu.

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że w całym kraju mogą występować opady. Dodaje, że na południu będą to opady deszczu, w centrum – deszczu ze śniegiem, a na północy – śniegu.



W jego ocenie w związku z tym, że ziemia jest dobrze nagrzana, opady śniegu nie spowodują przyrostu pokrywy śnieżnej. W nocy termometry pokażą od -5 st. do 0.



Możliwe są również przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. IMGW prognozuje, że chłodniejsze powietrze utrzyma się co najmniej do niedzieli. W weekend w nocy temperatura może miejscami spaść nawet do -13 st.



