„Daily Mail” o grupie Ładosia, która w czasie wojny ratowała Żydów

Brytyjski dziennik „Daily Mail” opisał historię Aleksandra Ładosia, szefa polskiej ambasady w Szwajcarii w czasie II wojny światowej. Ładoś razem ze współpracownikami uratował przed śmiercią tysiące Żydów, dostarczając im fałszywe paszporty państw Ameryki Łacińskiej.

Ładoś przebywał w neutralnej Szwajcarii, która była tak daleko od linii frontu, jak to tylko było możliwe w 1941 r., ale, jak pisze gazeta, toczył tam tajną bitwę o uratowanie przed siłami Hitlera tysięcy Żydów.



Operacja jego i jego współpracowników przypomina tę prowadzoną przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera, który uratował ok. 1,2 tys. Żydów, zatrudniając ich w swej fabryce w okupowanej Polsce. Jednakże, jak wskazuje „Daily Mail”, grupa Ładosia w ciągu trzech lat działalności wystawiła 5 tys. fałszywych dokumentów dla 10 tys. osób, co czyni tę operację ratunkową jedną z największych w czasie II wojny światowej.





Ratowali Żydów

źródło: pap

Gazeta cytuje szacunki polskich badaczy, według których operacja wystawiania fałszywych paszportów przyczyniła się do uratowania około 3 tys. osób.państw trzecich byli wymieniani na niemieckich jeńców.„Daily Mail” przypomina, że jedną z osób wymienionych na „liście Ładosia” jest Marjam Finkelstein,Czytaj więcej:Cytuje jego słowa o tym, że nie ma wątpliwości, iż to paragwajskie paszporty uratowały życie jej oraz jej sióstr i ich matki, bo dzięki nim trafiły one do obozu Bergen Belsen, a następnie w ramach wymiany zostały uwolnione.