Koronawirus w Niemczech. Brytyjski wariant stanowi prawie połowę wszystkich infekcji

Wysoce zakaźny wariant koronawirusa z Wielkiej Brytanii odpowiada w tej chwili za prawie połowę wszystkich infekcji w Niemczech. Według berlińskiego Instytutu Roberta Kocha (RKI) 46,1 proc. próbek przebadanych w minionym tygodniu było wywołanych przez B.1.1.7 – informuje dziennik „Tagesspiegel”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Dwa tygodnie wcześniej – w drugim tygodniu lutego – było to tylko 22 proc., a w ostatnim tygodniu stycznia – tylko 5,6 proc. Dane opierają się na podzbiorze próbek pozytywnych pod względem SARS-CoV-2, które zostały zbadane przez grupy laboratoryjne.



RKI od dawna spodziewał się silnego rozprzestrzeniania się wariantu wirusa, który wkrótce może zdominować proces infekcji. B.1.1.7, odkryty w Anglii pod koniec ubiegłego roku, jest znacznie bardziej zaraźliwy niż oryginalny wariant koronawirusa.





Wariant znacznie bardziej zaraźliwy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak dotąd nie ma dowodów na to, że częściej prowadzi on do ciężkiego przebiegu choroby lub śmierci.