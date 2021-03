Koszykówka i zapasy w jednym. Oto rugball, nietypowa dyscyplina z Rosji

Koszykówka i zapasy w jednym? Dlaczego nie. Ale takie rzeczy tylko w Rosji. Oto rugball, o którym dzięki mediom społecznościowym zrobiło się głośno na całym świecie.

Zasady na pierwszy rzut oka przypominają koszykówkę. Mecz trwa 40 minut i odbywa się na boisku do basketu. Do tego dobrze znaną piłkę, a żeby zdobyć punkt, trzeba umieścić piłkę w koszu.



Na tym podobieństwa z jedną z najpopularniejszych dyscyplin na świecie się kończą. W rugballu dopuszczalne są zagrania, które za nic w świecie nie kojarzą się z basketem.



Zgodne z przepisami jest atakowanie przeciwnika i to w bezpardonowy sposób. Wcale nie musi mieć on piłki. Z krążących po internecie filmików widzimy, jak podczas jednej akcji dochodzi do kilku równoległych pojedynków znanych z zapasów, rugby czy futbolu amerykańskiego.



Łączenie tych dyscyplin sprawia, że rugball jest częstym elementem treningu MMA przez zawodników ze Rosji i byłych republik radzieckich.



Większy rozgłos rugball zyskał w 2018 r., gdy okazało się, że dyscyplinę nazwaną w reportażu „dagestańską koszykówką” trenuje Chabib Nurmagomiedow, legendarny zawodnik UFC.







Dzięki mediom społecznościowym o nietypowej dyscyplinie dowiedzieli się także zawodnicy NBA. Filmik z meczu rugballu podany dalej na Twitterze przez Donovana Mitchell z Utah Jazz odtworzono w ciągu kilkudziesięciu godzin ponad 2 mln razy.

Do dyskusji dołączył się m.in. Terry Rozier. Zawodnik Charlotte Hornets skomentował ze śmiechem: „To połączenie piłki nożnej, koszykówki, futbolu amerykańskiego i wrestlingu. Wszystko w jednym”.W Rosji toczą się nawet normalne ligowe rozgrywki, w których uczestniczą 22 drużyny. Oto pierwsza połowa połowa finałowego meczu pomiędzy Rosyjskimi Niedźwiedziami z Rostowa a Satem Czuwaszja.